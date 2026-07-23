Razgovor ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija u Manili trajao je oko pola sata, ali nije doveo do približavanja stavova Moskve i Vašingtona o ratu u Ukrajini i drugim međunarodnim krizama.

Nakon sastanka, Rubio je izjavio da Sjedinjene Američke Države smatra da mogu da imaju važnu ulogu u postizanju mira u Ukrajini, dok je Lavrov izneo potpuno drugačiji stav.

Lavrov izneo teške optužbe

Šef ruske diplomatije optužio je Sjedinjene Američke Države za, kako tvrdi, direktnu umešanost u ukrajinske napade na ruske civile.

Njegove izjave dodatno su naglasile duboke razlike između dve strane, koje se ne slažu ni oko mogućih osnova za nastavak mirovnih pregovora.

Lavrov je ocenio da bi raniji razgovori mogli da predstavljaju osnov za buduće pregovore, dok je Rubio poručio da bi, prema američkom stavu, razgovore trebalo započeti iznova.

Sve veće tenzije na moru

U tekstu se dalje navodi da se sukob, pored kopnenih operacija u Ukrajini, sve više odražava i na pomorske rute.

Kao jedan od razloga navodi se povećani pritisak na trgovačke brodove i poremećaji u međunarodnom transportu, dok se posebna pažnja usmerava na Crveno more, Ormuski moreuz i druge strateški važne pomorske pravce.

Pominju se i aktivnosti jemenskih Huta, kao i situacija oko Ormuskog i Bab el Mandebskog moreuza, za koje se ocenjuje da imaju značajan uticaj na svetsku trgovinu energentima.

Procene o daljem razvoju situacije

Autor teksta iznosi procenu da bi, ukoliko ne dođe do političkog rešenja, napetosti mogle dodatno da se prošire na istočni Mediteran i druge pomorske oblasti.

U tekstu se takođe navodi da bi nastavak sukoba mogao imati posledice po međunarodnu trgovinu i bezbednost pomorskih puteva između Evrope, Azije i Bliskog istoka.

Izvor: Ratnevesti