Izvori, koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti pitanja nacionalne bezbednosti, naveli su da američke obaveštajne službe još nisu donele konačan zaključak o mogućoj umešanosti

Rusije u napade na objekte CIA. Međutim, ukazuju na efikasnost i preciznost udara, kao i na dugogodišnju tehničku podršku koju Moskva pruža Teheranu, kao moguće pokazatelje ruske uloge.

Rojters i drugi mediji ranije su izvestili, a američki zvaničnici to potvrdili, da je Rusija Iranu pružala podršku u određivanju ciljeva i drugim aspektima napada na američke objekte u regionu Persijskog zaliva. Ipak, istraga o mogućem ruskom učešću upravo u napadima na objekte CIA do sada nije bila javno objavljena.

Pogođeni objekti u Saudijskoj Arabiji i Iraku

Prema ranijim izveštajima Rojtersa i drugih medija, najmanje dva objekta CIA pogođena su u martu. Jedan od njih bila je stanica CIA u okviru Ambasade SAD u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, dok se drugi nalazio u istočnom Iraku.

Neki od izvora naveli su da je pogođeno još nekoliko objekata CIA, ali nisu želeli da otkriju njihove lokacije niti druge detalje.

Obaveštajni memorandum ukazuje na moguću rusku pomoć

Jedan interni memorandum zapadne obaveštajne službe, koji je opisao regionalni zvaničnik sa pristupom tom dokumentu, zaključuje da je Rusija najverovatnije imala ulogu u određivanju ciljeva napada na objekte CIA u regionu.

Dvojica zapadnih zvaničnika iz zemalja Persijskog zaliva, koji su upoznati sa obaveštajnim izveštajima, rekli su da analitičari smatraju da su u napadu na Rijad korišćene dve unapređene verzije iranskih dronova "Šahed", modifikovane uz rusku pomoć.

Prema njihovim navodima, prvi dron probio je ranjivi deo spoljnog zida američke ambasade, dok je drugi uleteo kroz nastali otvor i eksplodirao u unutrašnjosti. U napadu nije bilo poginulih niti povređenih.

"Moskva spremna na veći rizik"

Iako Rusija i Iran već dugo blisko sarađuju, eventualna pomoć u gađanju posebno osetljivih objekata CIA predstavljala bi znak da je Moskva spremna da ode korak dalje u ometanju američkih operacija, u trenutku kada Vašington pokušava da okonča rat sa Iranom.

Sumnje da Rusija možda dostavlja Iranu podatke za određivanje ciljeva dodatno su pojačane nakon nedavnog napada na američku vojnu bazu u Jordanu, kada je Iran balističkim raketama pogodio vojne barake i ubio dvoje američkih vojnika.

Bela kuća je zahtev za komentar prosledila CIA, koja nije želela da se oglasi. Misija Irana pri Ujedinjenim nacijama, rusko Ministarstvo odbrane i vlasti Saudijske Arabije takođe nisu odgovorili na upite medija.