Tokom putovanja upoznao je Mariju, pripadnicu naroda Šuar, jednog od najpoznatijih starosedelačkih plemena u ekvadorskoj prašumi. Njihovo poznanstvo ubrzo je preraslo u ljubav, a Džastin je odlučio da napusti život u Sjedinjenim Američkim Državama i preseli se duboko u džunglu.

Danas sa suprugom i njenom porodicom svakodnevno živi među Šuarima i tvrdi da najveća zabluda koju ljudi imaju jeste da ovu zajednicu smatraju primitivnom.

„Ljudi misle da su neobrazovani, ali istina je potpuno drugačija. Oni poseduju ogromno znanje koje se vekovima prenosi sa generacije na generaciju. Poznaju svaku biljku, svaku životinju i tačno znaju šta je bezbedno, a šta nije“, kaže Džastin.

Posebno ga je impresionirala njihova samostalnost. Kako objašnjava, pripadnici plemena sami izrađuju alat, odeću i kuće, a zahvaljujući dubokom poznavanju prirode uspevaju da žive gotovo potpuno samoodrživo.

Jedno od iskustava koje ga je najviše iznenadilo bio je odlazak u lov tradicionalnim duvaljkama.

„Sa udaljenosti od nekoliko metara pogađali su veoma malu metu neverovatnom preciznošću. Takve veštine ne mogu da se nauče iz knjiga ili na internetu“, ispričao je.

Ništa manje nije bio zadivljen načinom na koji grade svoje domove od bambusa i palminog lišća, koje uspevaju da završe za samo nekoliko dana.

Džastin priznaje da je po dolasku u Amazoniju bio potpuno izgubljen i da je u svemu zavisio od porodice svoje supruge.

„Nisam znao koje biljke smem da dodirujem, koje insekte treba da izbegavam niti koje su zmije otrovne. Oni su učili mene, a ne ja njih“, kaže.

Par je u junu 2026. godine dobio sina Olivera, a danas putem društvenih mreža i Jutjuba prikazuju svakodnevni život naroda Šuar, sa željom da razbiju brojne stereotipe i svetu pokažu bogatstvo njihove kulture i znanja.