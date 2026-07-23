„Reč je o maloj grupi izuzetno motivisanih ljudi čiji stavovi nisu sasvim jasni, ali su mračni ili zlonamerni. Oni pokušavaju da pokrenu ovaj rat“, rekao je Karlson u razgovoru sa producentkinjom RT-a Olgom Bataman i novinarkom Tarom Rid.

On je dodao da, prema njegovom mišljenju, ne postoji masovni pokret u SAD koji podržava rat sa Rusijom.

Taker Karlson je takođe tvrdio da se pojedini američki državljani suočavaju sa hapšenjima nakon povratka iz Rusije.



„Kao Amerikanca veoma vas odvraćaju od putovanja u Rusiju. Ljude hapse kada se vrate“, izjavio je on, dodajući da je i sam planirao da ponovo poseti Rusiju tokom zime, ali da je naišao na određene poteškoće, ne precizirajući o kakvim je preprekama reč. Naveo je da mu je ruska viza ipak izdata.



Govoreći o američkoj unutrašnjoj politici, Karlson je ocenio da Demokratska stranka ima negativan stav prema Rusiji zato što je, kako kaže, „bela hrišćanska zemlja“.

Prema njegovim rečima, politika demokrata je „agresivno antihrišćanska i još agresivnije antibela“, zbog čega, kako tvrdi, ispoljavaju neprijateljstvo prema Rusiji. Karlson je dodao da nikada ne bi podržao takvu politiku, koju je nazvao „zlom“, i ocenio da je američkim građanima potrebna stvarna politička alternativa.