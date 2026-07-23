Meteorolozi upozoravaju da će snažna toplotna kupola tokom narednih dana zarobiti vreo vazduh iz Sahare iznad Iberijskog poluostrva, pa bi temperature u pojedinim delovima Španije mogle da dostignu čak 45 do 47 stepeni Celzijusa.

Prema prognozi organizacije Severe Weather Europe, upravo će Španija biti u centru ekstremnih vrućina. Pojedina područja mogla bi da se približe nacionalnom temperaturnom rekordu od 47,6 stepeni, izmerenom 2021. godine u mestu La Rambla. Meteorolozi ne isključuju ni mogućnost da temperature priđu evropskom rekordu od 48,8 stepeni, koji je zabeležen u italijanskoj Sirakuzi.

Najteži uslovi očekuju se u Mursiji, Andaluziji, Kastilji-La Manči, kao i u dolinama reka Gvadalkvivir i Ebro, gde će suvi silazni vetrovi dodatno pojačavati zagrevanje.

Poseban problem predstavljaće izuzetno tople noći. U mnogim gradovima temperatura neće padati ispod 25 stepeni, pa će organizam biti bez mogućnosti da se oporavi od dnevnih vrućina. Stručnjaci upozoravaju da takvi uslovi značajno povećavaju rizik od dehidracije, toplotne iscrpljenosti i toplotnog udara, naročito kod starijih osoba, dece i hroničnih bolesnika.

Vreme u Srbiji

Dok se jugozapad Evrope priprema za ekstremne temperature, Srbija trenutno uživa u znatno prijatnijem vremenu. Nakon nedavnih oluja stiglo je osveženje, pa dnevna temperatura uglavnom neće prelaziti 25 stepeni, uz severozapadni vetar, promenljivu oblačnost i poneki lokalni pljusak.

Međutim, prema prognozi meteorologa-amatera Marka Čubrila, ovo zahlađenje neće dugo trajati. Oko 30. jula očekuje se stabilizacija vremena i novi porast temperature iznad 32 stepena, dok bi posle 2. avgusta Srbiju ponovo mogao da zahvati izražen toplotni talas sa maksimalnim temperaturama koje bi lokalno dostizale oko 38 stepeni.

Osim opasnosti po zdravlje ljudi, ekstremna vrućina povećava i rizik od velikih šumskih požara. Dugotrajna suša, niska vlažnost vazduha i vetar stvaraju uslove za brzo širenje vatre, dok bi povećana potrošnja električne energije zbog rashladnih uređaja mogla dodatno da optereti energetske sisteme. Visoke temperature predstavljaju ozbiljan izazov i za poljoprivredu, jer ubrzavaju isušivanje zemljišta i smanjuju raspoložive zalihe vode.

Meteorolozi objašnjavaju da je toplotna kupola snažno polje visokog vazdušnog pritiska koje zadržava vreo vazduh pri tlu i sprečava prodor hladnijih vazdušnih masa. Zbog toga temperatura iz dana u dan raste, a ovakvi vremenski obrasci poslednjih godina sve su češći u Evropi i povezani su sa najintenzivnijim letnjim toplotnim talasima zabeleženim na kontinentu.

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