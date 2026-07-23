Na vrhu telefonskog stuba visokog oko deset metara primećen je crni medved koji je, prema svemu sudeći, ostao zaglavljen bez mogućnosti da siđe.

Snimak je napravila Šenon Malens dok je putovala auto-putem iz Novog Meksika ka Oklahomi. Kada je ugledala medveda na vrhu stuba u ruralnom području Gledstona, odmah je zaustavila vozilo i zabeležila prizor koji je mnoge ostavio bez reči.

Na video-snimku vidi se iscrpljena životinja kako teško diše i prednjim šapama grčevito drži vrh stuba, dok joj zadnje noge vise sa obe strane.

Osoba koja se nalazila sa autorkom snimka odmah je pozvala hitne službe i prijavila da se medved nalazi na vrhu stuba. Operater je odgovorio da su već primili više prijava i da je obaveštena državna služba za zaštitu divljih životinja.

Međutim, stručnjaci su objasnili da nisu mogli da uspavaju medveda, jer bi nakon sedacije gotovo sigurno pao sa velike visine i zadobio teške ili smrtonosne povrede.

Snimak je kasnije podelilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjedinjenih Američkih Država, koje je uz video objavilo šaljiv komentar da „cene entuzijazam za američku energetsku dominaciju, ali da to nije ono što su mislili“. Video je ubrzo prikupio više od 230.000 pregleda.

Nažalost, priča nije imala srećan kraj. Odeljenje za ribu i divlje životinje Novog Meksika saopštilo je da je medved stradao od strujnog udara pre nego što su spasioci uspeli da mu pomognu.

Iako je snimak zbog neobičnog prizora brzo postao viralan, njegov završetak rastužio je veliki broj ljudi koji su se nadali da će životinja biti bezbedno spuštena i vraćena u svoje prirodno stanište.