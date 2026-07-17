Dve žene koje optužuju glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda (ICC) Karima Kana za seksualno uznemiravanje prvi put su javno govorile o svojim navodima u intervjuu za CNN.

Jedna od njih, predstavljena pod pseudonimom Sara, ispričala je da je direktno sarađivala sa Kanom i da je tokom službenog putovanja u Kolumbiju, prema njenim tvrdnjama, ušao u njenu hotelsku sobu.

Ona tvrdi da se pretvarala da spava, nakon čega ju je, kako navodi, seksualno dodirivao.

- Počeo je da spušta ruku ispod mojih helanki, pipkao me je i stavio mi je jezik u uho - rekla je Sara za CNN.

Dodala je da, prema njenom mišljenju, zbog velike razlike u položaju i moći nije moglo biti reči o dobrovoljnom pristanku.

Druga žena, predstavljena pod pseudonimom Patriša, tvrdi da ju je Kan, dok je bila pripravnica 2009. godine, više puta seksualno uznemiravao dok je radila u njegovoj kući.

- Svaki put kada bih bila tamo, bez izuzetka, bio je to neprekidan nasrtaj - prilazio mi je, pipkao me, hvatao, ljubio po licu, dodirivao kosu i pokušavao da me navede na intiman odnos - ispričala je.

Kan odbacuje optužbe, uskoro glasanje o njegovoj smeni

Karim Kan negira sve optužbe.

Njegova advokatica Sareta Ašraf izjavila je za CNN da njen klijent u potpunosti odbacuje navode i negira da je imao bilo kakav seksualni odnos sa podnositeljkom prijave.

Prema dokumentima u koje je imao uvid Reuters, diplomate koje upravljaju nadzornim telom Međunarodnog krivičnog suda zaključile su da je Kan imao neprimeren seksualni odnos sa mlađom saradnicom i smatraju da bi trebalo da bude razrešen funkcije.

Kako prenosi Daily Mail, države članice ICC-a glasaće 24. jula o predlogu za njegovu smenu zbog navodnog seksualnog nedoličnog ponašanja.

Kanove pristalice, s druge strane, tvrde da je postao politička meta nakon što je 2024. godine zatražio izdavanje naloga za hapšenje izraelskih zvaničnika zbog rata u Gazi.

Sara je u intervjuu odbacila i tvrdnje koje su se pojavile na društvenim mrežama da je navodno povezana sa izraelskom obaveštajnom službom Mosad.

U međuvremenu, britanska agencija za regulisanje ponašanja advokata potvrdila je da je Kan suspendovan iz advokature u Ujedinjenom Kraljevstvu dok traje disciplinski postupak protiv njega.

Protiv Karima Kana za sada nisu donete pravosnažne odluke u vezi sa navodima koje iznose dve žene. On negira sve optužbe, dok su postupci pred nadležnim institucijama i dalje u toku.

Slučaj je izazvao veliku pažnju međunarodne javnosti jer se odnosi na prvog čoveka Međunarodnog krivičnog suda, institucije koja procesuira najteža međunarodna krivična dela. Ishod glasanja država članica ICC-a i istraga koje su u toku mogli bi da imaju značajan uticaj na rad i ugled ove međunarodne institucije.

Izvor: CNN, Reuters, Daily Mail.