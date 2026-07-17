Poznati putnički influenser Kristijan Gros objavio je snimak iz Beograda koji je za kratko vreme privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Dok šeta Beogradom na vodi, Gros ističe da se upravo u Srbiji oseća bezbednije nego u mnogim zapadnoevropskim državama koje je posetio.

- Ovo nije Španija. Nije Nemačka. Nije Engleska. Da jeste, ulice bi izgledale potpuno drugačije. Ne bih ovako stajao tik uz put. Ovo je istočna Evropa. Ovo je Srbija - kaže on u videu.

Dodaje da je tokom putovanja obišao sve zemlje Balkana i da smatra da je upravo ovaj region najbezbedniji deo Evrope.

- Po mom mišljenju, Balkan je najbezbedniji deo Evrope. Bezbedniji od zapadne Evrope, pa čak i od severa kontinenta. Ljudi će vam ovde pomoći. Ljubazni su prema strancima. Žele da upoznate njihovu kulturu i gostoprimstvo - navodi Gros.

"Bio sam u više od 100 zemalja"

Influenser kaže da je tokom putovanja obišao više od 100 država širom sveta i da bi svakome ko prvi put dolazi u Evropu dao samo jedan savet.

- Ako nikada niste bili u Evropi i birate samo jedno mesto koje ćete posetiti, iz mog iskustva nakon više od 100 zemalja rekao bih vam: idite na istok, preskočite Zapad - poručio je.

U opisu videa dodatno je pohvalio Srbiju i ceo Balkan.

- Ovo je najbezbedniji region Evrope, a gotovo niko ga ne posećuje. Srbija ima svežu hranu, divne ljude, osećate se dobrodošlo. Ali to nije slučaj samo sa Srbijom, već sa većinom balkanskih zemalja. Kada jednom dođete ovde, poželećete da se vratite - napisao je Gros.

Snimci stranih putnika koji pozitivno govore o Srbiji poslednjih godina često postaju viralni na društvenim mrežama i predstavljaju dodatnu promociju zemlje među turistima koji planiraju putovanje u Evropu.

Poslednjih godina Srbija beleži rast broja stranih turista, a Beograd je postao jedna od najposećenijih destinacija u regionu. Posebnu pažnju na društvenim mrežama privlače sadržaji stranih influensera koji ističu gostoprimstvo, bezbednost, gastronomiju i noćni život kao glavne razloge zbog kojih preporučuju posetu Srbiji.