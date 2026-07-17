Prema pisanju više iranskih medija, Islamska revolucionarna garda (IRGC) navodno je označila objekte povezane sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom širom regiona Persijskog zaliva kao potencijalne legitimne mete.

Kako se navodi, na listi se nalaze hoteli, stambene kule i golf kompleksi koji nose Trampovo ime u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Kataru i Omanu.

Među objektima koji se pominju nalaze se Tramp Internacional hotel i rezidencijalna kula u Dubaiju, Tramp Internacional golf klub u Dubaiju, Tramp Plaza u Džedi, Tramp kula u Rijadu, Tramp Internacional golf klub Vadi Safar u Saudijskoj Arabiji, Tramp Internacional golf klub i vile Semaisma u Kataru, kao i Tramp Internacional hotel u Muskatu.

IRGC nije objavio dodatne informacije o tome da li postoji konkretan plan za eventualne napade niti kada bi oni mogli da budu izvedeni.

Navodi su objavljeni u trenutku kada su odnosi između Teherana i Vašingtona ponovo ušli u period pojačanih tenzija.

Teheran upozorava na odmazdu zbog američkih pretnji

Pretnje dolaze nakon upozorenja iranskih zvaničnika da bi svaki američki napad na civilnu infrastrukturu Irana izazvao snažan odgovor.

Portparol iranske vojske Ebrahim Zolfagari izjavio je da će Iran odgovoriti "oštrije, šire i razornije" ukoliko predsednik Donald Tramp realizuje ranije iznete pretnje o mogućim udarima na iranske elektrane i mostove.

On je upozorio i da bi svaki pokušaj američkog mešanja u Ormuskom moreuzu predstavljao prelazak iranske "crvene linije". Reč je o jednom od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca kojim prolazi značajan deo globalnog izvoza nafte.

Sa druge strane, Donald Tramp je ranije poručio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da prošire vojne operacije protiv Irana gađanjem ključne infrastrukture ukoliko Teheran odbije povratak pregovorima.

Vašington je prethodno saopštio da su američki udari bili usmereni na smanjenje vojnih kapaciteta Irana.

Iranski zvaničnici odgovaraju da bi svaki novi napad na njihovu infrastrukturu izazvao širu odmazdu u regionu.

Slično upozorenje uputio je i Centralni štab Hatam al-Anbija, koji je saopštio da bi eventualni američki napadi na iranske objekte mogli da pokrenu akcije protiv infrastrukture širom zapadne Azije.

Za sada nema zvanične potvrde da postoji operativna lista ciljeva niti da je doneta odluka o napadima na objekte povezane sa Donaldom Trampom. Objavljene informacije potiču iz iranskih medija, dok IRGC nije saopštio detalje o eventualnim planovima ili vremenskom okviru.

Posle razmene vojnih udara i sve oštrije retorike između Vašingtona i Teherana, tenzije na Bliskom istoku ostaju veoma visoke. Posebnu zabrinutost izaziva Ormuski moreuz, kroz koji prolazi veliki deo svetskih isporuka nafte, zbog čega bi svaka nova eskalacija mogla da ima ozbiljne bezbednosne i ekonomske posledice.

Izvor: News18.