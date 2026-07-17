Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je reflektujući bazen ispred Linkolnovog memorijala u Vašingtonu, toliko oštećen u, kako je naveo, "bezumnom vandalskom činu" da je morao da bude ispražnjen dok traju radovi na popravci.

"Uspeli smo da izdržimo veliki vikend povodom Dana nezavisnosti 4. jula. Kakvi ljudi bi uradili tako nešto? Tražimo materijal otporan na vandale, ali tako nešto nije ni trebalo da bude potrebno. Nadam se da će ološ koji se nađe pred sudom dobiti maksimalne kazne", napisao je on na svojoj mreži Truth Social.

Bivši američki olimpijac, kanuista Dejvid Hern izjasnio se 9. jula pred Višim sudom u Vašingtonu da nije kriv po optužbi za oštećenje reflektujućeg bazena, dok su njegove pristalice ispred suda optužile administraciju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za zloupotrebu pravosudnog sistema.

Hern (67) je optužen 2. jula za uništavanje državne imovine vrednosti veće od 1.000 dolara zbog navodnog oštećenja reflektujućeg bazena ispred Linkolnovog memorijala, preneo je CNN.

Za krivično delo koje mu se stavlja na teret zaprećena je kazna do 10 godina zatvora.

Optužnicu je podigla vršiteljka dužnosti savezne tužiteljke za Vašington Dženin Piro, nakon što su Hern i još nekoliko osoba prošlog meseca prijavljeni zbog oštećenja bazena.

Mesto je prethodno privuklo veliki broj posetilaca i protivnika predsednika Trampa, nakon što je administracija završila obnovu bazena vrednu 14 miliona dolara, tokom koje je na njegovo dno postavljena plava zaštitna obloga.

Prema navodima optužnice, zaštitna obloga se već ljuštila, a bazen je imao problem sa algama u vreme kada je Hern boravio na toj lokaciji.

Tužilaštvo tvrdi da je dodatno oštetio bazen uklanjanjem oko dva kvadratna metra plave obloge.

Američko savezno tužilaštvo je u međuvremenu podiglo optužnice i protiv još troje ljudi zbog oštećenja bazena, ali za blaže prekršaje.

Oni su se izjasnili da nisu krivi po optužbama za uništavanje imovine manje od 1.000 dolara.

Prema sudskim dokumentima, policija je kod jednog od optuženih pronašla komad plave zaštitne obloge u ruci, dok je kod druge osobe isti materijal pronađen u torbi.