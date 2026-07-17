U Senatu Sjedinjenih Američkih Država predstavljen je nacrt zakona kojim bi se dodatno pooštrio ekonomski pritisak na Rusiju.

Prema predlogu, novi paket sankcija obuhvata ruskog predsednika Vladimira Putina, visoke političke i vojne zvaničnike, pojedine ruske privrednike, državne kompanije, kao i strane firme za koje Vašington proceni da podržavaju rusku odbrambenu industriju.

Predlog takođe omogućava američkim vlastima da, po sopstvenoj proceni, uvedu sankcije i drugim ruskim zvaničnicima.

Na meti bi se našli i brodovi takozvane „flote iz senke“, kao i kompanije i plovila za koja se smatra da učestvuju u zaobilaženju postojećih sankcija.

Carine do 500 odsto i blokada banaka

Predlog zakona predviđa blokadu imovine i finansijskih transakcija najvećih ruskih banaka, kao i proširenje ograničenja na velike energetske projekte.

Među najstrožim merama nalazi se mogućnost uvođenja carina do 500 odsto na pojedine proizvode iz Rusije, kao i sekundarnih carina do 100 odsto za najveće kupce ruske nafte i gasa.

Kako navode mediji, nacrt zakona povezan je sa inicijativom američkog senatora Lindzija Grejama, koji se godinama zalagao za oštriji ekonomski pritisak na Moskvu.

Za sada nije poznato kada će Senat raspravljati o ovom predlogu niti da li će njegov sadržaj biti izmenjen tokom zakonodavne procedure.

Ukoliko predlog bude usvojen, Sjedinjene Američke Države mogle bi dodatno da prošire postojeći režim sankcija prema Rusiji, posebno u finansijskom i energetskom sektoru. Za sada je reč o nacrtu zakona koji tek treba da prođe zakonodavnu proceduru.

SAD su uvele prve sankcije Vladimiru Putinu i velikom broju ruskih zvaničnika nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine. Novi predlog pokazuje da u Vašingtonu i dalje postoji inicijativa za dodatno pooštravanje ekonomskog pritiska na Moskvu, iako konačna odluka još nije doneta.