U 57. kolu igre na sreću Loto nije bilo dobitnika glavne nagrade – sedmice vredne 900.000 evra.
Izvučena je sledeća kombinacija brojeva:
26, 28, 15, 39, 30, 20 i 7
Četvoro igrača pogodilo je "šesticu", koja je u ovom kolu vredela 880.050 dinara po dobitku.
Nema dobitnika ni u Loto plusu i Džokeru
Ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika glavne nagrade od 2.860.000 evra.
Izvučeni brojevi su:
17, 14, 8, 23, 7, 15 i 32
Ni u igri Džoker, u kojoj je premija iznosila 80.000 evra, nije bilo dobitnika.
Izvučeni Džoker brojevi glase:
1, 9, 3, 9, 7 i 0
Naredno izvlačenje Loto igara zakazano je za utorak, 21. jul.
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