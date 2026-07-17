U 57. kolu igre na sreću Loto nije bilo dobitnika glavne nagrade – sedmice vredne 900.000 evra.

Izvučena je sledeća kombinacija brojeva:

26, 28, 15, 39, 30, 20 i 7

Četvoro igrača pogodilo je "šesticu", koja je u ovom kolu vredela 880.050 dinara po dobitku.

Nema dobitnika ni u Loto plusu i Džokeru

Ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika glavne nagrade od 2.860.000 evra.

Izvučeni brojevi su:

17, 14, 8, 23, 7, 15 i 32

Ni u igri Džoker, u kojoj je premija iznosila 80.000 evra, nije bilo dobitnika.

Izvučeni Džoker brojevi glase:

1, 9, 3, 9, 7 i 0

Naredno izvlačenje Loto igara zakazano je za utorak, 21. jul.