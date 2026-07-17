Pilot budućeg lovca više neće upravljati samo sopstvenim avionom, pratiti protivničke ciljeve i birati naoružanje. Istovremeno će morati da komanduje izviđačkim, udarnim i elektronskim dronovima koji lete desetine ili stotine kilometara ispred njega, dok se podaci sa njihovih senzora neprekidno slivaju u kokpit.

BAE Systems je uoči Međunarodnog aeromitinga u Farnborou, koji se održava od 20. do 24. jula 2026. godine, predstavio Project Intuity, novi demonstrator sistema montiranog na pilotsku kacigu. Kompanija ga razvija kao deo opreme za buduće borbene avione šeste generacije, zamišljene ne samo kao lovce već kao vazdušne komandne centre povezane sa čitavom mrežom drugih platformi.

Project Intuity treba da objedini podatke o letu, položaju ciljeva, stanju naoružanja, radu senzora i aktivnostima bespilotnih letelica, a zatim ih prikaže neposredno na viziru, u prirodnom vidnom polju pilota. Umesto stalnog spuštanja pogleda prema ekranima u kabini, najvažnije informacije ostaju ispred njegovih očiju bez obzira na to u kom pravcu okreće glavu.

BAE Systems navodi da će sistem prvi put biti javno prikazan upravo u Farnborou, gde će posetioci moći da isprobaju demonstrator na štandu kompanije u Hali 5.

Vizir postaje glavni ekran lovca

Osnovu sistema čine dva displeja visoke rezolucije sa ukupno četiri ekranska kanala integrisana u široki vizir. Oni stvaraju slojevitu sliku prostora oko aviona i omogućavaju da se preko stvarnog pogleda pilota projektuju navigacioni simboli, podaci sa radara, upozorenja, oznake ciljeva i informacije dobijene od drugih letelica.

Tehnologiju dopunjuju sistem za praćenje položaja glave i audio-povratne informacije. Kada pilot okrene glavu, prikaz se pomera zajedno sa njegovim pogledom, dok zvučna upozorenja mogu da ukažu na pravac pretnje ili promenu zadatka bez dodatnog opterećenja vida.

BAE Systems tvrdi da takav interfejs treba da smanji kognitivno opterećenje u kokpitu. Budući pilot mogao bi istovremeno da prima podatke sa sopstvenog radara, pasivnih senzora, satelita, drugih aviona, kopnenih sistema i više dronova. Bez filtriranja, takva količina informacija lako bi preopteretila čoveka u trenutku kada odluke moraju da se donose za nekoliko sekundi.

Project Intuity zato nije zamišljen kao sistem koji prikazuje sve dostupne podatke, već kao alat koji izdvaja ono što je u datom trenutku najvažnije. Softver bi trebalo da proceni koje upozorenje, cilj ili zahtev bespilotne letelice ima prioritet i da pilotu prikaže sažetu sliku umesto nepreglednog toka informacija.

Endru Maklin-Smit, direktor proizvodne linije za displeje montirane na kacigama u BAE Systems Electronic Systems, naveo je da će buduće operacije zahtevati od pilota da obrađuju više izvora podataka nego ikada ranije.

„Kako se saveznici kreću ka avionima koji deluju kao borbeni komandni centri, buduće operacije zahtevaće od pilota da obrađuju informacije iz više izvora nego ikada ranije“, rekao je Maklin-Smit.

Prema njegovim rečima, Project Intuity treba da omogući pilotima da komanduju flotama dronova tako što će filtrirati i jasno prikazivati najvažnije informacije u njihovom prirodnom vidnom polju.

Pilot lovca postaje i pilot dronova

Upravljanje bespilotnim letelicama smatra se jednom od glavnih osobina lovaca šeste generacije. Budući avion neće nužno sam ulaziti u najopasniji deo protivničkog vazdušnog prostora, već će ispred sebe slati dronove različitih namena.

Jedna bespilotna letelica mogla bi da izviđa i otkriva položaje radara, druga da ometa komunikacije, treća da nosi rakete vazduh-vazduh, dok bi dodatne platforme izvodile napade na zemaljske ciljeve ili služile kao mamci. Pilot bi određivao zadatke, menjao raspored grupe i birao koji dron treba da napadne određenu metu.

Takav koncept ne znači da bi čovek ručno upravljao svakim pokretom svake letelice. Veći deo leta i osnovnih manevara trebalo bi da preuzmu autonomni sistemi, dok pilot izdaje naredbe višeg nivoa: izviđaj sektor, približi se cilju, ometaj radar, lansiraj oružje ili zaštiti avion sa ljudskom posadom.

Kaciga tada postaje veza između pilota i čitave grupe. Položaj svakog drona, stanje goriva i naoružanja, otkriveni ciljevi i upozorenja mogu da se pojave na viziru bez otvaranja posebnih menija na ekranima u kabini.

Sistem za praćenje pogleda, koji BAE Systems planira dalje da razvija, mogao bi dodatno da ubrza rad. Pilot bi pogledom mogao da označi cilj ili izabere jednu bespilotnu letelicu, a zatim glasovnom ili drugom komandom da joj dodeli zadatak.

Nije gotov proizvod, već modularna laboratorija

Project Intuity za sada nije završena serijska kaciga namenjena jednom određenom avionu. BAE Systems ga opisuje kao modularnu test-platformu u kojoj se kombinuju postojeće i nove tehnologije.

Otvorena arhitektura omogućava menjanje displeja, senzora, softvera i načina interakcije bez razvoja potpuno novog sistema. Kompanija planira dalje ispitivanje napredne optike, praćenja pogleda i načina na koji se informacije raspoređuju na viziru.

Razvoj će biti nastavljen u pogonima BAE Systems-a u Ročesteru u Velikoj Britaniji, u skladu sa zahtevima budućih kupaca i programa borbenih aviona. Kompanija iza projekta ima više od šest decenija iskustva u pilotskim displejima, dok se više od 1.000 njenih sistema montiranih na kacigama već koristi u oružanim snagama deset država.

Project Intuity nastavlja razvoj koji je već vidljiv na američkom F-35, gde kaciga zamenjuje klasični pokazivač iznad instrument-table i pilotu prikazuje podatke sa senzora raspoređenih oko aviona. Cene takvih kaciga lako su dostizale stotine hiljada dolara po komadu, u proseku oko 400.000 dolara.

Kod lovaca šeste generacije zahtev postaje još složeniji. Kaciga više ne treba samo da pomogne pilotu da vidi kroz avion, prati cilj i lansira raketu, već da mu omogući komandovanje grupom autonomnih platformi dok njegov sopstveni lovac leti velikom brzinom kroz prostor zasićen senzorima, ometanjem i raketama.

Na demonstratoru u Farnborou pilot neće upravljati pravim rojem u borbi, ali će prvi put moći da vidi kako BAE Systems zamišlja kokpit u kojem jedan čovek istovremeno leti lovcem i izdaje naređenja čitavoj floti dronova, piše oružjeonline