Epicentar potresa bio je u blizini grada Puerto Madero, u saveznoj državi Čijapas, na obali Tihog okeana, nedaleko od granice sa Gvatemalom, saopštio je Američki geološki zavod (USGS).

Potres je zabeležen na dubini od oko 10 kilometara, zbog čega je podrhtavanje bilo snažno osetno u široj oblasti. Zemljotres se osetio i u susednim državama Gvatemali i Salvadoru.

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci trenutka kada su objekti počeli da se ljuljaju. Na pojedinim snimcima vidi se kako se zgrade pomeraju pod udarima, dok ljudi pokušavaju da napuste objekte i sklone se na bezbedno mesto.

Zbog blizine epicentra obali Tihog okeana, izdato je upozorenje na mogući cunami za ugroženi region.

Za sada nema potvrđenih informacija o žrtvama niti o većoj materijalnoj šteti. Nadležne službe nastavljaju procenu posledica, a građanima je upućen poziv na oprez zbog mogućih naknadnih potresa.

Meksiko se nalazi na jednom od seizmički najaktivnijih područja sveta, poznatom kao deo pacifičkog "vatrenog prstena", gde se često registruju snažna zemljotresna podrhtavanja.