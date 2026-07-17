Bivši američki predsednik Barak Obama u razgovoru sa piscem i novinarom Malkolmom Gladvelom kritikovao je potpredsednika Džej Di Vensa zbog njegovih stavova o imigraciji i nacionalnom identitetu.

Govoreći u Gladvelovom podkastu, Obama je rekao da jedna od dve velike američke političke stranke sve više promoviše ideju da izraz "mi narod" pripada samo određenoj grupi ljudi.

Komentarišući Vensove ranije izjave, Obama je rekao da aktuelni potpredsednik govori o tome ko ima pravo da bude Amerikanac, uprkos tome što je njegova supruga Uša Vens ćerka imigranata iz Indije.

- Kada aktuelni potpredsednik drži govor koji je u suštini verzija ideje "mi narod" zasnovana na ideologiji krvi i tla, on šalje poruku da je važno ko su vam bili roditelji i koliko su dugo ovde. A to govori uprkos činjenici da je oženjen ćerkom imigranata - rekao je Obama.

Spor oko državljanstva po rođenju

Obama se osvrnuo na govor koji je Vens održao 2025. godine pred konzervativnim institutom Claremont, kada je rekao da Ameriku definišu poseban skup vrednosti i način života, kao i da potomci vojnika iz Američkog građanskog rata imaju veće pravo na Ameriku od ljudi koji, kako je naveo, toj zemlji ne pripadaju.

Uša Vens rođena je u Sjedinjenim Američkim Državama i automatski je stekla američko državljanstvo, dok imigracioni status njenih roditelja u vreme njenog rođenja nije javno poznat.

Vens je u međuvremenu kritikovao odluku Vrhovnog suda SAD kojom je potvrđeno pravo na državljanstvo po rođenju, nazivajući je "ogromnom greškom".

Obama i Gladvel razgovarali su i o 14. amandmanu američkog Ustava, koji garantuje državljanstvo osobama rođenim na teritoriji SAD.

Na kraju razgovora bivši predsednik poručio je da, uprkos političkim podelama, nije izgubio veru u američko društvo.

- Nisam postao cinik. Imamo dokaze o boljoj verziji Amerike. Videli smo je - rekao je Obama.

Imigracija i pravo na državljanstvo po rođenju ostaju među najspornijim političkim pitanjima u Sjedinjenim Američkim Državama. Obamini komentari predstavljaju nastavak oštre debate između demokrata i republikanaca o tome kako definisati američki identitet i imigracionu politiku.

Pitanje imigracije jedno je od ključnih tema američke politike pred naredne izbore. Dok republikanci traže stroža pravila i ograničavanje prava na državljanstvo po rođenju, demokrate upozoravaju da bi takve promene bile u suprotnosti sa dugogodišnjim ustavnim principima i američkom tradicijom useljavanja.

Izvor: Unilad.