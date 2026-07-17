Prema navodima izvora, Tramp razmatra mogućnost značajnog proširenja američkih vojnih operacija protiv Irana, nakon što su mu na sastanku u Situacionoj sobi Bele kuće u utorak predstavljeni novi vojni planovi.

Među opcijama koje se razmatraju su napadi na iransku infrastrukturu, uključujući elektrane, dodatni napadi na nuklearna postrojenja radi dubljeg zatrpavanja zaliha obogaćenog uranijuma, kao i bombardovanje podzemnog kompleksa na planini Pikaks, za koji se sumnja da je u izgradnji i da bi mogao da bude deo iranskog nuklearnog programa.

Izvori navode da Tramp još nije doneo konačnu odluku, ali da je spreman da pojača vojne operacije kako bi izvršio pritisak na Teheran da ponovo otvori Ormuski moreuz i prihvati američke zahteve u vezi sa nuklearnim programom.

Prema njihovim rečima, odluka o eskalaciji mogla bi da bude doneta narednih dana.

Američka vojska je juče peti dan zaredom izvela napade na ciljeve u Ormuskom moreuzu i na jugu Irana.

Jedan američki zvaničnik rekao je da je pogođeno najmanje sedam mostova u okolini Bandar Abasa, koji predstavlja glavno logističko čvorište Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) za operacije u Ormuskom moreuzu.

Istovremeno, Iran je pojačao napade na američke baze u Jordanu, Kataru, Bahreinu, Iraku i Kuvajtu, dok je IRGC saopštio da je gađao i američku bazu u Siriji, iako su se američke snage iz nje povukle pre nekoliko meseci.

Prema pisanju Aksiosa, američka vojska trenutno raspolaže sa oko 30 aviona za dopunu goriva u letu na aerodromu Ben Gurion kod Tel Aviva i približno istim brojem na aerodromu Ramon na jugu Izraela.

Izraelski zvaničnici navode da Vašington namerava da u narednim danima pošalje još nekoliko desetina takvih aviona, čime bi njihov broj bio vraćen na nivo sa početka sukoba.

Kako se navodi, američka vojska preferira da avioni budu raspoređeni na aerodromu Ben Gurion, smatrajući da su druge vazduhoplovne baze u regionu izloženije mogućim iranskim napadima.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorio je u utorak iransko rukovodstvo da ne očekuje uzdržan odgovor Izraela u slučaju novog napada.

"Mogu da poručim samo jedno liderima Irana - nemojte očekivati da će biti mirno ako nas napadnete. Ne računajte da će se ponoviti ono što se već dogodilo. To neće biti repriza. Sledeći odgovor biće drugačiji i mnogo snažniji", rekao je Netanjahu.

Međutim, prisustvo velikog broja američkih vojnih aviona izazvalo je političke rasprave u Izraelu, pošto zauzimaju značajan deo kapaciteta aerodroma Ben Gurion u trenutku kada je vazdušni saobraćaj obnovljen i počinje letnja turistička sezona, navodi Aksios.

Ministarka saobraćaja Izraela Miri Regev zatražila je da se broj američkih aviona na aerodromu smanji ili da budu premešteni na drugu lokaciju, ali su se tome usprotivili Ministarstvo odbrane i Izraelske odbrambene snage (IDF).

Aksios navodi da je administracija predsednika Trampa zatražila od izraelske vlade da prihvati raspoređivanje dodatnih aviona, a da će konačnu odluku doneti izraelski premijer Benjamin Netanjahu.