- Krajem dana i tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom ponegde se očekuju u Vojvodini i Podrinju.

Vreme narednih dana

U subotu (18.07.) veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 16 do 25 °S, a najviša od 33 do 37 °S. Izraženiji grmljavinski razvoji, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, mogući su uveče, prvo na zapadu Srbije, a u toku noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok.

Do kraja druge i u trećoj dekadi jula promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće su u nedelju uveče (19.07.), kao i u utorak (21.07.). Maksimalna temperatura sledeće sedmice u padu, pa će u većini dana biti od 24 do 29 °S, samo će u ponedeljak (20.07.) i utorak (21.07.) na jugu i istoku biti toplije - do 33 °S. - stoji na sajtu RHMZ.