Putnik na letu kompanije Turkiš erlajns iz Samsuna u Turskoj ka Diseldorfu uhapšen je nakon što je odbio da sedi pored žene, pozivajući se na šerijatsko pravo, a potom je, prema navodima policije, fizički napao stjuardesu.

Incident se dogodio 1. juna, a nemačka policija je saopštenje o slučaju objavila danas.

Prema izjavama svedoka, nemački državljanin turskog porekla (29) odbio je da sedne na mesto koje mu je bilo dodeljeno, navodeći verske razloge, prenosi Bild.

Nakon razgovora sa članicom kabinskog osoblja, situacija je eskalirala, a osumnjičeni je, prema navodima policije, ošamario stjuardesu.

Po sletanju aviona u Diseldorf, posada je pozvala policiju zbog narušavanja reda tokom leta.

Prema pisanju nemačkog lista Bild, osumnjičeni je policijskim službenicima priznao šta se dogodilo.

Tokom razgovora je, kako se navodi, vređao policajce na turskom jeziku, zbog čega je protiv njega podneta dodatna prijava za uvredu službenih lica.

Protiv muškarca je podneta krivična prijava zbog nanošenja telesnih povreda, a slučaj je preuzela policija u Diseldorfu, koja vodi dalju istragu i utvrđuje sve okolnosti incidenta.