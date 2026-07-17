Ruske snage tokom noći izvele su novi napad na ukrajinski grad Sumi, koristeći pet navođenih avio-bombi, saopštio je načelnik Vojne uprave Sumske oblasti Oleh Hrihorov.

Kako prenosi Ukrajinska pravda, ukupno je registrovano pet udara, od kojih su dva pogodila centralni deo grada.

- Prema prvim informacijama, reč je o pet udara navođenim avio-bombama. Od prethodnog napada na okolinu Sumija do ovog prošlo je manje od šest sati - rekao je Hrihorov.

Prema njegovim navodima, pogođena je jedna višespratna nestambena zgrada, dok su na okolnim objektima razbijene stotine prozora.

Na terenu se nalaze spasilačke i druge nadležne službe koje procenjuju razmere štete.

Još se utvrđuje da li ima žrtava

Ukrajinske vlasti saopštile su da se još prikupljaju informacije o eventualnim žrtvama i povređenima, kao i o ukupnoj materijalnoj šteti.

Napad je usledio manje od šest sati nakon prethodnog udara na područje Sumske oblasti.

U ruskim napadima izvedenim dan ranije, 16. jula, prema navodima ukrajinskih vlasti, povređeno je sedam osoba, među kojima i četvorogodišnje dete.

Sumska oblast, koja se graniči sa Rusijom, poslednjih meseci često je meta vazdušnih napada. Zbog blizine granice grad Sumi nalazi se među najizloženijim područjima kada je reč o bombardovanju i granatiranju.

Borbe i vazdušni napadi nastavljaju se širom Ukrajine, dok obe strane intenziviraju vojne operacije. Poslednjih nedelja posebno su pojačani ruski udari navođenim bombama na pogranične oblasti, dok Ukrajina istovremeno nastavlja napade dronovima na ciljeve duboko u ruskoj teritoriji.

Izvor: Ukrajinska pravda.