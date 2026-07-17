Pod rukovodstvom ministra odbrane Ruske Federacije Andreja Belousova održan je kolegijum Ministarstva odbrane na kojem je analiziran napredak u ostvarivanju ciljeva postavljenih krajem 2025. godine.

Belousov je poručio da je došlo vreme da se napravi presek ostvarenih rezultata tokom prve polovine godine.

- Ciljevi objavljeni na decembarskom sastanku Kolegijuma postavljeni su za šest meseci i godinu dana. Potrebno je dokumentovati naš napredak tokom prve polovine godine - rekao je Belousov.

Ministar je saslušao izveštaje svojih zamenika o rezultatima u oblastima za koje su zaduženi, kao i o planovima za nastavak rada do kraja godine.

Kako je istakao, od saradnika je tražio da posebno odgovore na pitanje koji se rezultati očekuju i sa kojim rizicima bi mogli da se suoče u njihovom ostvarivanju.

Fokus na dronovima, logistici i modernizaciji vojske

Na sastanku je posebna pažnja posvećena modernizaciji Oružanih snaga Rusije i podršci aktuelnim vojnim operacijama.

Među prioritetima su razvoj bespilotnih letelica, jačanje sistema protivvazdušne odbrane, unapređenje logistike i obezbeđivanje kontinuiranog snabdevanja savremenim naoružanjem i vojnom opremom.

Razgovarano je i o unapređenju vojnog obrazovanja, medicinske podrške, modernizaciji vojnih objekata, kao i o merama socijalne zaštite pripadnika vojske i članova njihovih porodica.

Sastanku su prisustvovali pomoćnik predsednika Ruske Federacije Aleksej Djumin, predstavnici vojnih okruga i flota, kao i rukovodioci centralnih organa vojnog komandovanja.

Redovni kolegijumi Ministarstva odbrane Rusije služe za procenu ostvarenih rezultata i definisanje prioriteta za naredni period. Na ovom sastanku akcenat je bio na modernizaciji vojske, logistici i podršci tekućim vojnim operacijama.

Rusija poslednjih godina intenzivno ulaže u modernizaciju svojih oružanih snaga, razvoj bespilotnih sistema i povećanje proizvodnje vojne opreme. Paralelno sa tim, Ministarstvo odbrane sprovodi reorganizaciju logistike i unapređenje sistema podrške vojnicima, što Moskva predstavlja kao jedan od ključnih prioriteta u aktuelnim bezbednosnim okolnostima.

Izvor: RT Balkan.