Nakon što je Šakira ponovo dospela u centar pažnje zahvaljujući nastupu na otvaranju Svetskog prvenstva u fudbalu, društvenim mrežama počeo je da kruži još jedan video koji je mnoge ostavio bez teksta.

Ovoga puta pažnju nije privukla sama pevačica, već muškarac iz Meksika po imenu Huan, čiji glas mnogi opisuju kao gotovo identičan Šakirinom.

Snimci njegovih nastupa brzo su postali viralni, a brojni korisnici tvrde da je gotovo nemoguće razlikovati njegov glas od glasa poznate kolumbijske pevačice. Mnogi su priznali da su, kada su zatvorili oči i samo slušali pesmu, bili ubeđeni da peva upravo Šakira.

Osim boje glasa, pažnju je privukao i način interpretacije, zbog čega su ga pojedini korisnici društvenih mreža prozvali njenim „vokalnim dvojnikom“.

Komentari ispod snimka ne prestaju da se nižu.

„Zvuči više kao Šakira nego sama Šakira“, našalio se jedan korisnik.

Drugi su dodali da bi bez problema mogao da bude njen prateći vokal, dok su mnogi pohvalili njegov talenat i izrazili nadu da će zahvaljujući popularnosti na internetu dobiti priliku za veću muzičku karijeru.

Iako su pojedini bili skeptični i sumnjali da je u pitanju obrada zvuka ili neki digitalni efekat, Huan nastavlja da nastupa kao ulični pevač, ne obazirući se na komentare.

Njegovi snimci svakodnevno privlače nove preglede, a mnogi korisnici društvenih mreža priznaju da ih je njegova interpretacija potpuno zbunila.

Bez obzira na različita mišljenja, jedno je sigurno – retko ko ostane ravnodušan kada prvi put čuje njegov glas, jer sličnost sa Šakirinim vokalom zaista deluje iznenađujuće.