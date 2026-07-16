Jedna putnica iz Sjedinjenih Američkih Država našla se u centru pažnje na društvenim mrežama nakon što je tokom leta odlučila da izvadi domaći obrok i pojede pečenu piletinu. Njena odluka izazvala je burne reakcije putnika, a snimak cele situacije postao je viralan.

Loren Vol iz Floride objasnila je da je putovala za Atlantu upravo u vreme večere, zbog čega je od kuće ponela pripremljen obrok kako ne bi ostala gladna tokom leta.

"Miris se širio celim avionom"

Dok je jela, jedan od putnika glasno je negodovao tvrdeći da se miris pečene piletine proširio kabinom i da smeta ostalim putnicima.

Međutim, Loren nije želela da odustane od večere. Smatrala je da nema razloga da preskoči obrok samo zato što se nekome ne dopada ono što jede.

Pre nego što je otvorila posudu sa hranom, sačekala je da stjuardese završe posluživanje pića i grickalica, a zatim je čak pitala putnika koji je sedeo pored nje da li mu smeta miris. On joj je kroz osmeh odgovorio da neće imati ništa protiv ako dobije koji zalogaj.

Internet se odmah podelio

Video je za kratko vreme prikupio više od dva miliona pregleda i izazvao hiljade komentara.

Jedni smatraju da u zatvorenom prostoru poput avionske kabine treba izbegavati hranu intenzivnog mirisa kako bi se poštovali ostali putnici.

Drugi, međutim, ističu da pečena piletina nije među namirnicama koje imaju posebno jak miris i da svako ima pravo da pojede obrok, naročito na dužim letovima.

Šta najviše smeta putnicima?

Prema istraživanjima o navikama putnika, među jelima koja najčešće izazivaju negodovanje nalaze se pica, rebarca i sirova riba zbog izraženog mirisa.

Pečena piletina, s druge strane, retko se nalazi na listi hrane koja izaziva najveće pritužbe.

Ipak, Loren smatra da je cela situacija otvorila zanimljivu raspravu o bontonu u avionu i pitanju gde se završava pravo jednog putnika, a gde počinje obzir prema drugima.