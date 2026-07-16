Za nervozne putnike, ovo zvuči kao scenario iz noćne more; za većinu ljudi nešto što bi se moglo videti samo u akcionom filmu. Međutim, prošle nedelje se zaista dogodilo da je putnik umalo izvučen kroz razbijeni prozor aviona tokom leta, piše Gardijan.

Ljubiša Karović se nalazio na letu kompanije Rajaner-Er Malta koji je poleteo iz Soluna u Grčkoj, kada je prozor pored njegovog sedišta iznenada ispao sa aviona Boing 737-800. Sila vazduha ga je povukla tako da su mu glava i ramena bili izbačeni van letelice. Njegova supruga i ostali putnici uspeli su da ga zadrže u avionu.

Kako je do ovoga došlo – i da li bi moglo ponovo da se dogodi?

Šta je izazvalo pucanje prozora?

Istražitelji još nisu potvrdili sve detalje, ali prema izjavama putnika, prozor je pukao nakon što ga je pogodile krhotine nastale usled kvara desnog motora na visini od oko 4.900 metara.

Rajaner je saopštio da se let „vratio u Solun ubrzo nakon poletanja kada se putnički prozor odvojio tokom leta“. Incident se dogodio iznad Severne Makedonije, gde su vlasti saopštile da se avion okrenuo nazad zbog „problema sa desnim motorom i dekompresije kabine“.

Zašto nije potpuno izvučen iz aviona?

Putnici su rekli novinarima da je Karović imao vezan sigurnosni pojas, što je veoma značajno pomoglo. Međutim, doprineli su i drugi faktori.

Avioni imaju male prozore i telo odrasle osobe može fizički da blokira otvor kada se prozor razbije. Najjače usisavanje vazduha takođe traje veoma kratko.

„Strujanje vazduha je naglo i prestaje čim se pritisak unutar kabine izjednači sa pritiskom spolja“, rekao je dr Džejson Najt, viši predavač mehanike fluida na Univerzitetu u Portsmutu.

Koliko je ovakav incident čest?

Izuzetno je redak – ali nažalost nije bez presedana.

Poslednji poznati slučaj kada je putnik delimično izvučen kroz razbijeni prozor aviona – ili preciznije, izbačen usled razlike u pritisku kabine – dogodio se 2018. godine na letu kompanije Sautvest Erlajns iz Njujorka za Dalas. Iako su je drugi putnici povukli nazad u avion, Dženifer Rajordan je preminula.

Iako tačni detalji prošlonedeljnog incidenta sa letom Rajanera još nisu potvrđeni, prvi izveštaji ukazuju da su delovi oštećenog motora razbili prozor. Snimci objavljeni na internetu navodno pokazuju nedostatak jedne lopatice ventilatora motora.

Tragični incident kompanije Sautvest dogodio se na sličnom modelu aviona Boing 737, sa mlaznim motorima proizvođača CFM, kada se jedna lopatica ventilatora odlomila i razbila prozor.

Tokom leta kompanije Alaska Erlajns 2024. godine otpao je čitav panel vrata na avionu Boing 737 Maks, ali srećom sedišta pored tog dela aviona bila su prazna.

U drugim slučajevima, najbliži tome da budu izvučeni iz modernih aviona bili su piloti kroz razbijena vetrobranska stakla pilotske kabine.

Da li je preživljavanje ovakvog incidenta čudo?

U nedavnim događajima većina ljudi je preživela. Karović se leči u bolnici zbog povreda i traume. Njegova supruga je rekla da je krvario iz nosa i usta, da mu je ruka bila teško povređena i da je zadobio opekotine od trenja tokom incidenta.

Kopilot kompanije Sičuan Erlajns pretrpeo je samo prelom ručnog zgloba nakon što je delimično ispao kroz prozor aviona Erbus A319 u Kini, samo nekoliko nedelja posle incidenta kompanije Sautvest 2018. godine.

Godine 1990. pilot Britiš Ervejsa bio je zadržan u avionu samo nogama punih 20 minuta nakon što je ubrzo posle poletanja eksplodirao panel vetrobrana. Neverovatno je preživeo, iako su njegove kolege mislile da je mrtav. Pilot je zadobio teške povrede i psihološke posledice.

„Hipoksija (nedostatak kiseonika) predstavlja jedan rizik, drugi je fizička trauma, a treći psihološka trauma, jer je ovo izuzetno šokantan događaj“, rekao je dr Sajmon Benet, pilot i direktor jedinice za civilnu bezbednost i zaštitu na Univerzitetu u Lesteru. „Ali moguće je preživeti.“

Ko je najugroženiji kada prozor aviona pukne?

Najvećem riziku su izloženi ljudi koji sede neposredno pored prozora i nisu vezani sigurnosnim pojasom, posebno ako su dovoljno mali da mogu proći kroz otvor.

Putnici u redovima ispred i iza obično su zaštićeni sedištima.

„Najveća brzina strujanja vazduha je kroz sam prozor, tako da je svako ko sedi blizu prozora i može fizički da prođe kroz njega u opasnosti, ali ovakvi incidenti su veoma retki“, rekao je Najt.

„Vrata su mnogo veća od prozora, pa bi svako ko sedi blizu vrata takođe bio ugrožen, ali i to je veoma retka situacija.“

Koliko ovi incidenti mogu biti opasni?

Avioni su projektovani tako da izdrže pucanje prozora, ali nagli gubitak pritiska i dalje može izazvati ozbiljne probleme ako je avion star ili nije dobro održavan.

Stari avioni mogu tokom godina akumulirati veliki broj sitnih oštećenja koja postaju ozbiljna slabost kada se trup naglo optereti.

„Da je to bio veoma star avion, star 25 ili 30 godina, to je moglo da pokrene druge skrivene kvarove i izazove eksplozivnu dekompresiju, pri čemu bi čitav avion mogao biti izgubljen za nekoliko sekundi. Ceo trup može da se raspadne“, rekao je Benet.

Zašto dolazi do ovakvih nesreća?

Biće potrebna zvanična istraga da bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo na letu kompanije Malta Er, ali Benet je zabrinut zbog „eksponencijalnog“ rasta broja slučajeva u kojima avio-kompanije angažuju spoljne firme za proizvodnju i održavanje.

„Istorija nas uči da je slaba tačka ovde održavanje. Angažovanje podizvođača otežava kontrolu kvaliteta. Teže je nadgledati sistem koji je rasut na više različitih mesta.“

Koja je najbolja strategija – i šta treba uraditi ako prozor pukne?

Jedina očigledna mera zaštite, ako se uopšte razmatra mogućnost ovako ekstremnog i izuzetno retkog događaja, jeste nošenje sigurnosnog pojasa i izbegavanje sedišta pored prozora, naročito onih u redovima blizu motora ili odmah iza njih.

Tačan prozor koji se razbio u incidentu sa letom Rajanera nije potvrđen, ali se pretpostavlja da se nalazio oko sedišta 12F, 14F ili 15F.

Nakon što se dogodi početna eksplozivna dekompresija, rizik da će druge osobe biti izvučene dok pomažu putniku je mali. Ipak, stručnjaci savetuju da se uvek slušaju instrukcije posade.

„Ljudi u pilotskoj kabini i kabinsko osoblje su vrhunski profesionalci, zato pratite njihove savete do kraja“, rekao je Benet.

„Nemojte biti ravnodušni. Kada član posade pre poletanja stane ispred vas i pokazuje kako se koristi pojas za spasavanje, zaista obratite pažnju.“

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