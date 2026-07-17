

Nesrećna Jovana S. (21), koja je u nedelju poginula kod Kotora, juče je sahranjena u rodnom Vrtištu kraj Niša, a dečak (8) koji je povređen u toj saobraćajnoj nesreći i dalje se bori za život.

Telo stradale devojke stiglo je u sredu iz Kotora u Niš, a prethodnih dana njena kuća u Vrtištu bila je puna neutešnih rođaka i prijatelja.

- Došli smo da tešimo njenu majku, a ni sama ne znam šta da joj kažem. Nema reči utehe, izgubila je svog anđela, svoju dušu. Da taj čovek nije zaspao za volanom, sad bismo se spremali za Jokinu svadbu, a ne za sahranu. Bože, pomozi njenoj majci da ovo preživi - rekla je ranije za naš list Jovanina rođaka.

Inače, vozaču minibusa M. Lj. (68), za kojeg se sumnja da je zaspao i prevrnuo se, određen je pritvor. U minibusu je, osim Jovane, bilo još 16 putnika iz Srbije i oni su završili uglavnom s teškim povredama.

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