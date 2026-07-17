Kako se navodi, sinoć oko 23 časa u centru Beograda, u Dečanskoj ulici, motociklista je izgubio život u saobraćajnoj nesreći, a Alo! je bio na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći su na licu mesta zatekli telo bez znakova života i konstatovana je smrt. U odvojenim saobraćajnim nezgodama, povređene su tri osobe.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su 107 poziva, od čega 15 na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među kojima najviše srčani i astmatičari, kao i onkološki pacijenti.