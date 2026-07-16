Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru pokrenulo je istragu protiv Lj. M. iz Kotora, koji se sumnjiči da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u mestu Lipci.

Na predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, sudija za istragu odredio je pritvor Lj. M. iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao tešku saobraćajnu nesreću koja se dogodila 12. jula u mestu Lipci.

Iz kotorskog tužilaštva saopšteno je da je postupajući državni tužilac doneo naredbu o sprovođenju istrage, tokom koje će biti utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do udesa.

– O svim odlukama koje budu donete u daljem toku postupka javnost će biti blagovremeno obaveštena – naveli su iz tužilaštva.

Podsetimo, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju učestvovalo je jedno vozilo – minibus kojim je upravljao osumnjičeni.

U nesreći je poginula Jovana Stanković (21) iz okoline Niša, dok je još 16 putnika povređeno.

Prema ranijem saopštenju Uprave policije Crne Gore, minibus se kretao iz pravca Nikšića ka Kotoru kada je iz za sada neutvrđenih razloga udario u kamenu kosinu pored puta, nakon čega se prevrnuo.

Istraga će utvrditi sve okolnosti nesreće, kao i eventualnu odgovornost vozača za tragediju koja je potresla region.