Petoro osoba povređeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na putu ka Šidu, kada su se sudarila dva putnička automobila.



Prema prvim informacijama sa terena, dve osobe zadobile su teške, a tri lakše telesne povrede.

Na mesto nesreće odmah su upućene dve ekipe Hitne medicinske pomoći iz Sremske Mitrovice, koje su zbrinule povređene i prevezle ih u zdravstvenu ustanovu radi daljeg lečenja.

Prema nezvaničnim informacijama, jedna od povređenih osoba pronađena je u žbunju, oko 200 metara od mesta nesreće. Kako je dospela na tu udaljenost i pod kojim okolnostima, biće utvrđeno tokom istrage.

Na mestu nezgode i dalje se nalaze pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, koji učestvuju u intervenciji i obezbeđivanju terena, dok policija obavlja uviđaj.

Za sada nije poznato kako je došlo do sudara, niti da li je u nesreći učestvovao još neko. Više detalja o uzroku i okolnostima pod kojima se dogodila ova teška saobraćajna nezgoda biće poznato po završetku policijskog uviđaja.

(Kurir)