Ilon Mask je ovu poruku objavio na svojoj društvenoj mreži X, odgovarajući na objavu u kojoj se navodi da Le Pen prema anketama ima najveću podršku među kandidatima za predsednika Francuske.

Njegova izjava usledila je samo nekoliko dana nakon što je apelacioni sud omogućio liderki Nacionalnog okupljanja da se kandiduje na izborima naredne godine, uprkos tome što je ranije osuđena u slučaju zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta.

Maskova podrška izazvala je burne reakcije u Francuskoj, gde pojedini političari upozoravaju da se američki milijarder sve otvorenije uključuje u evropske političke procese. Kritičari smatraju da njegovi komentari predstavljaju pokušaj uticaja na javno mnjenje, dok njegove pristalice tvrde da je reč o legitimnom izražavanju političkog stava.

Le Pen je početkom jula zvanično potvrdila da će se kandidovati na predsedničkim izborima 2027. godine. Iako je osuđena zbog pronevere javnih sredstava namenjenih za rad poslanika u Evropskom parlamentu, žalbeni postupak joj je omogućio da ostane u izbornoj trci dok se slučaj ne okonča pred najvišim sudom Francuske.

Prema poslednjim istraživanjima javnog mnjenja, liderka Nacionalnog okupljanja nalazi se među glavnim favoritima za pobedu na predsedničkim izborima, zbog čega se njena kandidatura smatra jednim od ključnih političkih pitanja u Francuskoj naredne godine.