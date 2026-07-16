Video snimljen proteklog vikenda prikazuje planinare kako se jedva mimoilaze na uskoj, strmoj i klizavoj Mist Trail stazi, dok se penju ka vodopadu Vernal Falls.

U jednom trenutku vidi se muškarac koji hoda tik uz ivicu litice, dok drugi planinari pokušavaju da ga obiđu.

Na snimku je i 30-godišnja Klaudija Magana, koja pažljivo gazi po kamenju, dok je od provalije deli samo zaštitna ograda. Ostali planinari oprezno silaze niz uske kamene stepenice, praktično rame uz rame, zbog čega je kretanje dodatno otežano.

Izuzetno opasna staza

Magana kaže da su ogromne gužve učinile stazu izuzetno opasnom i smatra da bi broj posetilaca trebalo ograničiti.

„Dovoljan je jedan pogrešan korak da se okliznete“, rekla je ona.

Prema njenim rečima, ljudi su neprestano obilazili sporije planinare, gurali se i pokušavali da prođu jedni pored drugih, što je dodatno povećavalo rizik od nesreće.

Mist Trail jedna je od najpoznatijih pešačkih staza u Josemitiju. Iako nije dugačka, vodi do vodopada Vernal Falls, a oni spremniji mogu da nastave i do višeg vodopada Nevada Falls. Staza je ime dobila po sitnim kapljicama vode koje neprestano prskaju sa vodopada.

Ogroman broj ljudi

Magana, koja često planinari, kaže da je upravo deo sa kamenim stepenicama, odmah nakon što je prošla vrh Vernal Fallsa i krenula nazad, bio najstrašniji deo cele ture.

„Najgore je zbog ogromnog broja ljudi. Neprestano se mimoilaze oni koji se penju i oni koji silaze“, rekla je.

Ona je u park krenula još u četiri sata ujutru u subotu, ali je već po dolasku primetila da su gužve ogromne. Parkinzi su bili gotovo puni, pa je, uprkos tome što je stigla oko sedam sati ujutru, nekoliko minuta tražila slobodno mesto.

Velike gužve mogle bi da budu posledica novih pravila za ulazak u nacionalne parkove, koja su dovela do povećanog broja posetilaca. Posetioci Nacionalnog parka Josemiti više ne moraju unapred da rezervišu termin za ulazak, kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Ova promena dovela je do značajnog povećanja broja posetilaca.

Nacionalni park Josemiti zabeležio je 634.508 poseta tokom juna, što je jedan od najvećih mesečnih rezultata u istoriji za taj period godine, piše Nypost.