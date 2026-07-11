Liderka poslaničke grupe francuske desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) Marin Le Pen najavila je danas da će svoju kampanju za predsedničke izbore 2027. godine pokrenuti pod sloganom "preporod Francuske".

"Pre svega, reč je o praktičnom preporodu Francuske: o obnovi naše industrije, našeg sistema zdravstvene zaštite, naših škola, naše bezbednosti i našeg suvereniteta", rekla je Le Pen u intervjuu za list "Žurnal di dimanš".

Ona je navela da smatra da Francuska mora da vrati "punu kontrolu nad svojim granicama" i kritikovala centrističke političke snage, tvrdeći da će njeni glavni rivali nastaviti politiku aktuelnog predsednika Emanuela Makrona.

"Dok god budem imala zakonsku mogućnost da učestvujem u predsedničkoj kampanji, učestvovaću", poručila je Le Pen.

Ona je ponovila da će se kandidovati na predsedničkim izborima i da neće dozvoliti, kako je rekla, da "bilo ko konfiskuje predsedničke izbore od Francuza".

Le Pen je ocenila da je sudska odluka kojom joj je omogućeno da nastavi političku karijeru zaustavila ono što je opisala kao "nepodnošljivu prepreku demokratskom procesu".

Ona je navela da se apelacioni sud pozvao na stav Ustavnog saveta o slobodi izbora birača.

"Borim se i, kao što sam već rekla, srećna sam što je ono što mi je izgledalo kao nepodnošljiva prepreka demokratskom procesu zaustavljeno odlukom apelacionog suda", rekla je Le Pen.

Liderka RN je navela da želi da zatvori poglavlje sudskog procesa i da kampanju usmeri na političke teme, ističući potrebu za "suštinskom debatom" o budućnosti Francuske.

Le Pen je naglasila da računa na političko partnerstvo sa predsednikom RN Žordanom Bardelom, sa kojim želi da promoviše ideju "preporoda" Francuske.

Nedavno je Apelacioni sud u Parizu ublažio posledice presude u slučaju zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta. Sud je skratio zabranu kandidovanja sa pet godina na 45 meseci, od čega je 30 meseci uslovno, čime joj je omogućeno da se kandiduje na predsedničkim izborima.

Predsednički izbori u Francuskoj zakazani su za 18. april i 2. maj 2027. godine.