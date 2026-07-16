Hrvatski mediji teško su podneli činjenicu da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na vojnoj paradi povodom Dana Bastilje u Parizu bio u prvom redu među svetskim liderima, dok je hrvatski premijer Andrej Plenković ceremoniju pratio iz drugog reda. Umesto da prihvate očigledan protokolarni raspored, deo hrvatske javnosti pokušao je da pronađe objašnjenje koje bi umanjilo simboliku takvog rasporeda.

Najdalje je otišao hrvatski RTL, koji je ustvrdio da nije reč ni o kakvom posebnom tretmanu Srbije, već isključivo o protokolu, tvrdeći da su u prvom redu bili predsednici država, dok su premijeri smešteni iza njih.

Međutim, ta tvrdnja nije izdržala ni najjednostavniju proveru.

Zvanična fotografija sa događaja pokazuje da su u prvom redu, odmah uz predsednika Francuske Emanuela Makrona i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, stajali i britanski premijer Kir Starmer, kao i nemački kancelar. Dakle, među najistaknutijim zvanicama nisu bili samo predsednici država, već i šefovi vlada najuticajnijih evropskih sila.

Time je pokušaj RTL-a da čitav raspored objasni "strogim protokolom" ostao bez ozbiljnog uporišta.

Postavlja se zato logično pitanje: ako je, kako tvrde hrvatski mediji, pravilo bilo da predsednici država budu u prvom redu, a premijeri u drugom, kako su onda britanski premijer i nemački kancelar završili rame uz rame sa predsednicima, dok je Andrej Plenković ostao iza njih?

Odgovor koji hrvatski mediji izbegavaju da ponude jeste da protokolarni raspored na ovakvim međunarodnim skupovima nije isključivo formalna kategorija, već često predstavlja i diplomatsku poruku domaćina, uzimajući u obzir značaj gostiju, bilateralne odnose i politički kontekst.

Zbog toga je upravo fotografija iz Pariza postala najbolji demanti pokušaja da se čitava priča svede na administrativnu proceduru.

Posebnu težinu celom događaju daje činjenica da je predsednik Srbije bio jedini predstavnik države koja nije članica Evropske unije, NATO-a niti tzv. Koalicije voljnih, a koji je paradu pratio iz prvog reda zajedno sa liderima najmoćnijih evropskih zemalja. Istovremeno, premijeri pojedinih država članica EU i NATO-a, među kojima i Andrej Plenković, nalazili su se iza njega.

Politikolog dr Rajko Petrović ocenjuje da takav raspored nije slučajnost, već odraz međunarodnog položaja koji je Srbija izgradila poslednjih godina.

– Aleksandar Vučić je svojom multivektorskom spoljnom politikom uspeo da otvori vrata ne samo Pariza, već i ključnih evropskih centara odlučivanja. Srbija je prepoznata kao važan faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu i partner sa kojim velike sile žele da razgovaraju. Mesto u prvom redu nije pitanje slučajnosti, već političke težine – smatra Petrović.

Sličan stav iznosi i istoričar i analitičar Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović, koji ocenjuje da su reakcije iz Hrvatske više govorile o unutrašnjoj frustraciji nego o samom događaju.

– Komentari koji stižu iz Hrvatske pokazuju koliko je tamošnja politička scena opsednuta Srbijom i Aleksandrom Vučićem. Umesto da analiziraju zbog čega je njihov premijer bio u drugom redu, pokušavaju da ospore ono što je vidljivo na fotografijama. To više govori o njima nego o Srbiji – kaže Karanović.

Dodatnu simboliku čitavoj priči daje činjenica da je upravo Francuska Srbiji isporučila najmodernije borbene avione "Rafal", dok je pitanje vojne saradnje sa Parizom poslednjih meseci izazivalo burne političke polemike u Hrvatskoj. Nesuglasice između predsednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko vojske i državnih ovlašćenja dovele su do toga da Hrvatska na paradi nije imala vojni ešalon, već su je predstavljali pripadnici specijalne policije.

Dok su hrvatski mediji pokušavali da pronađu opravdanje za raspored u Parizu, jedna fotografija bila je dovoljna da sruši čitavu konstrukciju o navodnom "protokolu". Umesto potvrde njihove teze, upravo je zvanični snimak sa Šanzelizea pokazao da pravila na koja su se pozivali očigledno nisu važila za sve.

Snimak možete pogledati OVDE.

(24sedam.rs)