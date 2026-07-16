Cene smeštaja u studentskim domovima u Hrvatskoj ponovo rastu, studenti se suočavaju sa još većim problemom: Izgubiće 900 kreveta, imamo računicu
Cene smeštaja za studente u zagrebačkim studentskim domovima povećane su treću godinu zaredom, što je izazvalo revolt, prenose hrvatski mediji.
Naime, za sledeću akademsku godinu povećani su mesečni iznosi za svih sedam kategorija soba, tako da će studenti koji su, na primer, u sezoni 2023/2024. plaćali 93 evra za sobe sada plaćati 137 evra.
"Izgubiće 900 kreveta"
Hrvatski mediji pišu i da se studenti suočavaju sa još većim problemom, prema njihovoj računici izgubiće navodno "900 kreveta".
Zagreb će u narednoj akademskoj godini biti bez 900 studentskih kreveta zbog obnove paviljona u dva studentska doma, što će povećati nedostatak smeštajnih kapaciteta u odnosu na potrebe studenata na skoro 4.000 kreveta, prenose hrvatski mediji.
Do smanjenja kapaciteta doći će zbog zatvaranja 5. i 6. paviljona Studentskog doma Stjepan Radić i obnove 8. paviljona Studentskog doma Lašćina. Navode da će se time povećati broj studenata koji ispunjavaju uslove za smeštaj u domovima, ali to neće moći da učine zbog nedostatka kapaciteta.
"Odluku ne bi podržao"
Predstavnik zagrebačkih studenata u Upravnom odboru SK kaže da nije imao priliku da glasa o povećanju cena smeštaja u studentskim domovima. Ističe da odluku ne bi podržao.
Nakon što je Studentski centar u Zagrebu (SCZG) treću godinu zaredom povećao cenu smeštaja u studentskim domovima, studenti su se pitali kako je njihov predstavnik glasao o tom pitanju. Reč je o predsedniku Studentskog saveza Sveučilišta u Zagrebu (SZZG), Gordanu Kragiću, koji je član Upravnog odbora SCZG-a.
On kaže da kao predsednik SZZG-a nije imao priliku da glasa o odluci o povećanju cene smeštaja u studentskim domovima SCZG-a i da ga je „ovaj potez ostavio zatečenog kada je objavljen tekst konkursa za subvencionisani smeštaj u samom domu“. Dodaje da ne bi podržao ovu odluku da je imao priliku da glasa o njoj.
Gde je mišljenje studenata?
Studenti u Hrvatskoj pitaju zašto njihov jedini predstavnik u Upravnom odboru SCZG-a nije imao priliku da iznese svoje mišljenje o ovoj temi.
Kragić kaže da je bio odsutan samo sa 52. sednice Upravnog veća, održane 5. maja, jer je tada „morao da bude na svečanosti dodele stipendija SuZG“. Dodaje da ove odluke nisu bile deo materijala u pozivu za sednicu. Takođe objašnjava da ako su već bile poznate u tom trenutku, o njima se nije moglo glasati u tom trenutku. Dodaje da ni posle te sednice nije dobio informacije o odlukama – ni na sledećoj sednici niti neformalno.
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