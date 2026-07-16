Anastasija Ražnatović Gudelj porodila se i rodila dečaka kom je zajedno sa suprugom Nemanjom Gudeljom dala ime Ilijan, a trudnoću je uspešno krila svih devet meseci.

Kako saznajemo, porođaj naslednice Svetlane Cece Ražnatović prošao u najboljem redu, a mama i beba se osećaju dobro. Za vođenje trudnoće i porođaj, odabrala je privatnu kliniku u Sevilji, gradu u kom već godinama živi sa suprugom.

Anastasija se porodila na privatnoj klinici u Sevilji, gde inače imaju porodičnu kuću u koju se Anastasija preselila kada se udala za Nemanju Gudelja.

Izvor blizak porodici otkrio nam je detalje tajne trudnoće uz isticanje da je bračnom paru bilo jako značajno da lepe vesti drže daleko od očiju javnosti.

- Anastasija i Nemanja su od samog početka bili su saglasni da trudnoću zadrže samo za sebe i svoje najbliže. Posle svega što su prošli krajem 2023. godine, kada su izgubili bebu, želeli su da ovaj put svoju sreću sačuvaju od javnosti što je duže moguće. Smatrali su da će im mir, privatnost i podrška najbližih najviše značiti, a tek sada, kada je sve prošlo u najboljem redu i kada je njihov sin rođen živ i zdrav, svoju radost podelili su s porodicom i prijateljima. Njena trudnoća bila je zdrava trudnoća koju je odlično podnela, ali ništa nisu prepuštali slučaju. Samo članovi najuže porodice znali su da stiže beba, pa su oboje mogli da se posvete jedno drugom i spremni dočekaju sina - rekao je izvor blizak porodici za Alo!.

Podsetimo, Anastasija i Nemanja venčali su se u julu 2023. godine u strogoj tajnosti u manastiru Rajinovac nadomak Beograda. Nekoliko meseci kasnije obavili su i građansko venčanje u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Značenje imena Ilijan

Ilijan, ime koje nije često na našim prostorima, nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju budući da nosi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao „Bog je moj Gospod“ ili „onaj koji pripada Bogu“. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu. Poslednjih godina ovo ime postalo je sve popularnije među roditeljima koji žele da spoje tradicionalnu simboliku sa modernim, prepoznatljivim zvukom. Iako je retko, lako se izgovara na različitim jezicima, što ga čini čestim izborom porodica koje žive ili rade u inostranstvu.

Ceca kreće za Sevilju

Ceca Ražnatović ima zakazan nastup u Crnoj Gori, a kako se saznaje, ona će nakon toga odmah krenuti za Sevilju gde se njena ćerka, Anastasija Gudelj, juče porodila.



Naime, Ceca nastupa u Budvi 17. jula, u diskoteci "Top Hill", a sa nestrpljenjem očekuje da upozna unuka.

Ceca će sesti na prvi let za Sevilju, gde će je dočekati porodica Gudelj, a svi zajedno će proslaviti dolazak unuka.

Podsetimo, Veljko i Bogdana su već na putu za Sevilju.

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