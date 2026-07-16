Postupci premijera Mađarske Petera Mađara u vezi sa izmenom ustava i smenom mađarskog predsednika Tamaša Šujoka svedoče o tome da je on postao oruđe satane, smatra katolički sveštenik Zoltan Ostije.

"Satana postoji i zaista postoje ljudi koji, kako crkva tvrdi, postaju oruđa u rukama satane. U tom smislu se slažem sa onima koji smatraju da je Peter Mađar oruđe satane", rekao je Ostije u intervjuu za mađarski list Nepszava.

Prema njegovom mišljenju, postupci Mađara usmereni su na podsticanje mržnje i mogu se oceniti kao izdaja sopstvene zemlje.

Ostije je istakao da katolička zajednica u Mađarskoj treba više da učestvuje u javnom životu.

Ranije je Ostike govorio na mitingu 9. jula ispred predsedničke palate u znak podrške predsedniku Mađarske Šujoku i protiv Mađarovih ustavnih amandmana.

Parlament Mađarske je u ponedeljak usvojio 17. amandman na ustav koji je predložio Mađar, a koji, između ostalog, predviđa smenu predsednika Tamaša Šujoka i ograničenje poslaničkih mandata.

BONUS VIDEO