Strogog izgleda, Džordan Bardela žmirkao je na suncu dok ga je novinar pitao da li je olakšan ili razočaran što neće biti predsednički kandidat Nacionalnog skupa (RN) 2027. godine.

- Ni jedno ni drugo - rekao je ravnodušnim glasom tokom predizbornog skupa u selu La Fleš. - Drago mi je što nas Marin može predstavljati. Radićemo zajedno, ruku pod ruku, kao što smo oduvek radili.

Prethodne večeri, njegova mentorka Marin Le Pen je objavila da će se kandidovati za predsednicu sledeće godine, a ne on. Za samo 20 minuta u udarnom terminu na televiziji u utorak, ona je okončala mogućnost da kandidaturu stranke preda svom štićeniku.

Tridesetogodišnji Bardela je imao vrtoglavu karijeru u rangu registrovanih medicinskih sestara, ali je uvek bio procenjen u pogledu svojih izgleda da postane predsednik.

- Želim da Marin bude kandidat - više puta je govorio, jasno stavljajući do znanja da će se kandidovati samo ako apelacioni sud potvrdi da joj je zabranjeno da se kandiduje za funkciju zbog prevare sa lažnim poslovima.

Ali kao predsednik stranke, on je prerastao u ulogu zamenika kandidata - čak je prošlog meseca otišao u državničku posetu Poljskoj. Kako se približavao datum izricanja Le Penove presude po žalbi, delovao je sve uzbuđenije zbog pokretanja sopstvene predsedničke kampanje.

Umesto toga, u utorak je pariski sud ukinuo njenu zabranu obavljanja javne funkcije i rekao da treba da nosi elektronsku oznaku godinu dana. Te večeri Le Pen je objavila da će se ona i Bardela kandidovati zajedno kao „dobitna karta“. Ona će biti predsednica, a on premijer.

Ali francuski politički sistem ne funkcioniše tako.

Sledeći parlamentarni izbori u Francuskoj nisu zakazani pre 2029. godine. Moguće je da pobeda Le Penove pokrene vanredne izbore ubrzo nakon stupanja na dužnost predsednika i postavi Bardelu za premijera - ali nema garancije da će se to dogoditi brzo.

Tako Bardela mora da čeka.

Mnogi pristalice Nacionalnog okupljanja će osetiti olakšanje što se umesto toga kandiduje Le Pen. Ona je politiku učinila svojim životom, već je vodila tri predsedničke kampanje, a njena odluka je povećala njenu prednost u anketama.

Mnogi su se plašili da bi Bardeline godine i nedostatak iskustva bili podvrgnuti pažljivoj informaciji i mogli bi postati prepreka.

Ipak, Bardelin govor tela na predizbornom skupu u sredu na severozapadu bio je značajan.

Dok se Le Penova zračila u kamere, odbacujući sugestije da bi njenom zameniku smetalo da bude po strani i insistirajući da su „naše lične ambicije apsolutno nebitne“, on jedva da je reagovao i jedva se osmehnuo.

Brzi uspon u redovima Nacionalnog skupa koji je karakterisao njegovu političku karijeru izgleda da je zastao.

Da mu je bilo dozvoljeno da se kandiduje, sa značajnom prednošću njegove stranke u anketama i sopstvenim jakim rejtinzima odobravanja, do proleća 2027. mogao je da nasledi Emanuela Makrona kao najmlađi predsednik Francuske – i prvi krajnje desničarski šef države u modernoj francuskoj istoriji.

Bardela, rođen 1995. godine, odgajala ga je njegova samohrana majka italijanskog porekla, Luiza, na periferiji Pariza.

Iako je često govorio da se ona borila da sastavi kraj s krajem, njegov otac Olivije, takođe italijanskog porekla, vodio je posao distribucije pića i živeo je u bogatijem gradu Monmoransi. Taj detalj potkopava narativ o nesreći koji okružuje Bardeline rane godine, a koji će kasnije koristiti da bi se dopao širem biračkom telu.

Nijedan od roditelja nije bio posebno politički nastrojen, a prema intervjuu koji je prijatelj iz tinejdžerskih godina dao listu „Le Monde“ , ni mladi Bardela nije bio, više voleći da provodi vreme na svojoj Plejstejšn igrici i strimuje svoje sesije igre „Call of Duty“ na Jutjub kanalu pod nazivom „Jordan9320“.

Ipak, kada je kao sedamnaestogodišnjak 2012. godine odlučio da se pridruži krajnje desničarskom Nacionalnom frontu, brzo se penjao u činovima. Sa 19 godina je postavljen za lokalnog sekretara odeljenja, a sa 20 za regionalnog odbornika za pariski region. Usput je napustio univerzitet kako bi se fokusirao na svoju političku karijeru.

Bardela će kasnije svoju početnu odluku da se pridruži stranci pripisati fascinaciji Marin Le Pen, koja je preuzela uzde stranke od svog oca Žan-Marija Le Pena 2011. godine i radila je na tome da je od marginalnog, ekstremističkog pokreta pretvori u uglednu političku snagu.

- Postoji nešto kod nje što drugi nemaju - rekla je Bardela 2021. godine. „Ona ima karakter, energiju... hrabrost koja mi govori.“

To interesovanje je bilo uzajamno.

Rano je ušao u uži krug Nacionalnog fronta kroz vezu sa ćerkom bivšeg člana Nacionalnog fronta, Frederika Šatijona; do 2017. godine, Le Pen je imenovao Bardelu za portparola stranke. Otprilike u isto vreme, Bardela je počeo da se zabavlja sa Le Penovom nećakom, Nolven.

Dve godine kasnije postao je drugi najmlađi poslanik Evropskog parlamenta, a sa 27 godina – već jedna od najvidljivijih ličnosti stranke – izabran je za predsednika Nacionalnog okupljanja.

Godine 2024, izgledalo je kao da će Bardela napraviti još jedan skok napred. Nacionalni skup je osvojio 33% glasova u prvom krugu vanrednih parlamentarnih izbora, što ga je dovelo na korak od toga da postane premijer. Na kraju je u drugom krugu pobedila savez levog centra.

Ali u poslednje dve godine, Bardelina popularnost je ostala stabilna. Početkom jula, njegov rejting odobravanja bio je 40%; Marin Le Pen je ostao stabilan na 39%.

Bardelina privlačnost je oduvek bila, u velikoj meri, njegova sposobnost da privuče veliki deo biračkog tela.

On se obraća mladim glasačima putem svojih kanala na društvenim mrežama, gde ima dva miliona pratilaca.

Njegova veza sa italijanskom princezom Marijom Karolinom od Burbona-Dve Sicilije dala mu je glamuroznu notu, ali on često pominje svoje skromno odrastanje.

Njegova politika uglavnom prati Le Penove teze - standardni antiimigracioni stav i populističku retoriku.

Masovna imigracija je „potresla ravnotežu evropskih zemalja, zapadnih društava, a posebno francuskog društva“, rekao je Bardela za BBC, dodajući da će njegov prvi potez kao predsednika biti pokretanje referenduma o imigraciji kako bi se „omogućilo Francuskoj da povrati kontrolu nad svojim granicama“.

U znak klimanja glavom poslovnim liderima, obećao je da će zaštititi preduzetnike „od nepodnošljive fiskalne i regulatorne stege“.

On ugađa evroskepticima, rekavši da želi da ponovo pregovara o članstvu Francuske u EU, smatrajući ga „duboko staromodnim“ i „zastarelim“, pa je čak predložio i prepolovljenje francuskog doprinosa budžetu EU.

Ali on insistira da ne želi da „uništi bilo šta“, uveravajući opreznije birače.

Njegove kameleonske osobine navele su neke da Bardelu nazovu „neverovatnim praznim platnom“ na koje glasači Republikanske stranke mogu projektovati svog idealnog kandidata. Ali on je takođe „ogroman znak pitanja“, kaže predavač Pjer-Anri Tavojo. Njegova prava ideološka struktura „nije jasna... a njegova uglađena slika mu omogućava da baci široku mrežu“.

U godini koju je proveo kao Le Penov „Plan B“, veći deo njegovog fokusa bio je na domaćoj politici.

Ali je govorio o razmatranju izlaska Francuske iz integrisane komande NATO-a, nakon završetka rata u Ukrajini, i osudio je Makronov predlog da se francusko nuklearno odvraćanje proširi na evropske saveznike kao potencijalnu „nacionalnu izdaju“.

Takođe je gradio veze sa evropskom nacionalističkom desnicom - od Đorđe Meloni do poljske partije PiS - dok se distancirao od američkog predsednika Donalda Trampa, koga je nazvao „nepredvidljivim“.

Godinu dana je morao da izvodi delikatan čin balansiranja pre presude po žalbi Le Penu: da deluje spremno za predsedništvo i da se povuče ako Le Penu na kraju bude dozvoljeno da se kandiduje.

Govorio je da je „smiren i spreman da prihvati posledice“.

Sada kada je odluka doneta u njegovo ime, sve što Džordan Bardela može da uradi jeste da dozvoli svom mentoru i stvoritelju da se vrati u centar pažnje za koji se plašila da nikada više neće biti njen.