Iako je nevreme trajalo svega petnaestak minuta, bilo je dovoljno da led prekrije travnjake i puteve, a vetar nosi predmete kroz dvorišta.

Jedna meštanka opisala je da je snažan nalet vetra podigao trambolinu prečnika tri i po metra „kao pero“ i bacio je oko pet metara dalje – pravo u bazen. Na pojedinim mestima grad je bio toliko intenzivan da je kroz otvore i ispod vrata ulazio u kuće, prenose hrvatski mediji.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju potpuno zabelele travnjake i ulice, dok su stanovnici ostali zatečeni silinom oluje koja je za kratko vreme napravila veliku štetu.

Zbog veoma nestabilnog vremena, hrvatski Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je žuto upozorenje za veći deo unutrašnjosti zemlje zbog mogućih jakih pljuskova, grmljavine i olujnog vetra, dok su za delove Jadrana na snazi upozorenja zbog jakih udara vetra na moru. Meteorolozi građanima savetuju dodatan oprez, posebno na otvorenom i u saobraćaju.