Iako je nevreme trajalo svega petnaestak minuta, bilo je dovoljno da led prekrije travnjake i puteve, a vetar nosi predmete kroz dvorišta.

Jedna meštanka opisala je da je snažan nalet vetra podigao trambolinu prečnika tri i po metra „kao pero“ i bacio je oko pet metara dalje – pravo u bazen. Na pojedinim mestima grad je bio toliko intenzivan da je kroz otvore i ispod vrata ulazio u kuće, prenose hrvatski mediji.

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Snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju potpuno zabelele travnjake i ulice, dok su stanovnici ostali zatečeni silinom oluje koja je za kratko vreme napravila veliku štetu.

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Zbog veoma nestabilnog vremena, hrvatski Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je žuto upozorenje za veći deo unutrašnjosti zemlje zbog mogućih jakih pljuskova, grmljavine i olujnog vetra, dok su za delove Jadrana na snazi upozorenja zbog jakih udara vetra na moru. Meteorolozi građanima savetuju dodatan oprez, posebno na otvorenom i u saobraćaju.