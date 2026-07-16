Predsedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsednik HDZ-a Dragan Čović poručio je da je došlo vreme za odlazak OHR-a i ukidanje bonskih ovlašćenja, ali i da domaći političari moraju preuzeti odgovornost.

Nakon tri neuspešne sednice Saveta za implementaciju mira u BiH na kojima nije postignut dogovor o kandidatu za visokog predstavnika, Čović kaže da je to jedan od pokazatelja ambijenta oko BiH i ukazao na želje pojedinih zemalja ko bi trebao da bude visoki predstavnik.

"Na kraju je došlo vreme da mi kažemo - evropski put i nekakav specijalni visoki predstavnik koji ima neka ovlašćenja u BiH, nema više svoje mesto ovde. Bolje da mi to kažemo nego da se ovi prijatelji iz PIK-a nadmudruju koliko im treba, da pokušaju nešto da naprave oko toga", rekao je Čović i dodao:

"Ja sam uveren, to smo komunicirali u poslednje vreme, da je došlo vreme da vrlo jasno definišemo i mandat te osobe koja će imati neki prelazni karakter, da definišemo ovlašćenja, koja ne mogu biti bonska, jer sva dosadašnja bonska ovlašćenja su napravila štetu BiH".

Govoreći o Kristijanu Šmitu, istakao je da nije ništa dobro uradio, da je izazvao štetu stalnim delovanjima i uveravanjima da bolje razume odnose u BiH od samih Hrvata.

"Zato sam i ovih dana rekao, to ponavljam već u zadnjih 10 godina, dao Bog da jednog dana neko dođe sa ovlašćenjima da poništi sve odluke visokog predstavnika. Niko drugi to ne može uraditi nego opet takva nekakva institucija i da se okrenemo sebi, da razumemo da je BiH sastavljena od tri konstitutivna naroda i da moramo naći meru za ta tri konstitutivna naroda: naveo je Čović za RTV HB.

Čović smatra da ta "unutrašnja nadmudrivanja" nisu dobro donela nikome.

"Ni najbrojnijem narodu kad je nama birao četiri puta člana Predsedništva BiH, kad su umesto nas pokušali birati predstavnike u Domu naroda, ali i mnoga druga nametnuta rešenja, setite se kako se to radilo od 2000. godine... Na kraju smo došli pred zid, da razumemo da opet moramo sami, svaka čast prijateljima, ali mi imamo odgovornost za BiH", rekao je Čović.

Pojasnio je da sama reč reformska agenda navodi na transformaciju.

"Da imamo ovlašćenja s visokim predstavnikom da umesto nas donosi zakon o državnoj imovini, zakon o ovome, onome i iz svakog segmenta: kulture, sporta, obrazovanja, privrede, svagde je uloga visokog predstavnika ključna. Pa kako ćete otvoriti vrata pregovaračkog procesa? Ili krenuti u neke nove reformske aktivnosti dok imate takvu instituciju? Ona mora nestati, ona se mora ugasiti, to je tako", rekao je Čović.