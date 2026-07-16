Istraga će se baviti pitanjima na koja je Ofkom ukazao u dva izveštaja o iskustvima dece na internetu i metodama za utvrđivanje uzrasta korisnika, prenosi Politiko.

Regulator smatra da modeli za procenu uzrasta, koje TikTok koristi kako bi na osnovu aktivnosti korisnika procenio njihove godine, nisu dovoljno pouzdani i da možda ne prepoznaju maloletne korisnike.

Prema Zakonu o bezbednosti na internetu, platforme moraju da primenjuju visoko efikasne metode provere uzrasta kako deca ne bi bila izložena štetnom sadržaju.

U izveštaju koji je Ofkom objavio juče, navedeno je da postoji zabrinutost zbog korišćenja procene uzrasta na osnovu ponašanja korisnika i istaknuto je da taj metod nije dovoljno efikasan.

Ukoliko utvrdi da je TikTok prekršio Zakon o bezbednosti na internetu, Ofkom može da izrekne kaznu do 18 miliona funti ili 10 odsto globalnog godišnjeg prihoda kompanije, u zavisnosti od toga koji je iznos veći.

Regulator je saopštio da će informacije o toku istrage objaviti u oktobru.

"Dosledno primenjujemo mere kojima obezbeđujemo da korisnici imaju iskustvo primereno svom uzrastu, oslanjajući se na pravila platforme zasnovana na stručnim preporukama i napredne tehnologije za procenu uzrasta, u skladu sa praksom vodećih kompanija u industriji", rekao je portparol TikToka.

On je dodao da je od pokretanja TikToka u Velikoj Britaniji pre osam godina ta kompanija uložila milijarde u bezbednost platforme.

"Uvereni smo da ispunjavamo obaveze propisane Zakonom o bezbednosti na internetu i sarađivaćemo sa Ofkomom kako bismo to i dokazali", rekao je portparol TikToka.