Jedna osoba je lakše povređena – radnica zadužena za čišćenje, koja je uspela da napusti zgradu neposredno pre urušavanja. U toku su provere kako bi se isključila mogućnost novih obrušavanja. Spoljni stubovi zgrade suda nisu pali, piše La Republica.

Na licu mesta nalaze se brojne ekipe vatrogasaca, policije i hitne pomoći.

„Čitav centralni deo suda potpuno je neupotrebljiv. Još je rano govoriti o uzrocima. Sada ćemo pokušati da što pre obnovimo rad suda i utvrdimo kako da preraspodelimo zaposlene“, rekao je glavni tužilac Aksel Bizinjano.

Tužilaštvo u Bolcanu u međuvremenu je otvorilo istragu zbog sumnje na krivično delo urušavanja građevine iz nehata.

Stanovnici: „Izgledalo je kao zemljotres“

Stanovnici zgrada koje gledaju na Trg suda, u ulici Vojvode od Aoste i Korzu Italija, ispričali su da su čuli „veoma snažan prasak, kao zemljotres“, nakon čega su usledili urušavanje i veliki oblak prašine.

Na Trgu suda okupio se veliki broj građana koji fotografišu i snimaju mesto nesreće. Kroz veliki otvor nastao urušavanjem sada se sa trga vidi planina San Đenezio.

Policija je osigurala šire područje. Zatvoren je ulaz u podzemnu garažu ispod Trga suda, dok je prolaz Largo Falkone i Borselino, koji povezuje ulicu Vojvode od Aoste i Korzo Italija, i dalje prohodan.

Na lice mesta stigli su i gradonačelnik Bolcana Klaudio Korarati, prefekt Madalena Travaljini i predsednica suda Frančeska Bortoloti.

Guverner Kompačer: „Mogla je da se dogodi tragedija“

„Pokrajina Bolcano vlasnik je ove zgrade od 2018. godine. Za ovu zgradu, kao i za druge pravosudne objekte koje je Pokrajina preuzela, izrađen je višegodišnji plan sanacije. U okviru tog plana i sada su izvođeni određeni radovi. U kojoj meri su oni povezani sa današnjim događajem tek treba detaljno istražiti i razjasniti“, izjavio je guverner Južnog Tirola Arno Kompačer.

Dodao je da se već razmatraju alternativni prostori u koje bi pravosudne službe mogle privremeno da budu premeštene.

„Cilj je da se što pre pronađu odgovarajuće prostorije u neposrednoj blizini. Nadležne službe već su započele obilazak mogućih lokacija. Možemo samo da kažemo da smo, uprkos svemu, imali mnogo sreće. Ne želim ni da pomislim šta bi se dogodilo da se urušavanje desilo u neko drugo doba dana. Veliko je olakšanje što, prema svemu sudeći, nema teže povređenih niti poginulih. To je sada najvažnije. Sve ostalo može da se popravi.“

Vatrogasci: „U početku smo pomislili da je u pitanju bomba“

„Isprva smo pomislili da je eksplodirala bomba ili da je reč o terorističkom napadu, ali smo nakon prvih provera ustanovili da se radi o konstruktivnom urušavanju zgrade. Ruševine su ostale unutar objekta. Da je bila eksplozija, delovi bi bili razbacani po čitavom trgu. U zgradi su izvođeni radovi, a konstrukcija je već imala probleme sa prodorom vode“, rekao je glavni inspektor Profesionalne vatrogasne službe Bolcana Kristijan Auer.

Auer je dodao da su u trenutku nesreće u zgradi bili radnici firme za čišćenje.

„Većina ih je već izašla, ali se za jednu osobu nije znalo gde je. Na kraju smo je kontaktirali telefonom i uputili da bezbednim putem napusti zgradu.“

Sud je zatvoren, a dovod gasa je isključen. U objektu veoma oprezno rade pripadnici kriminalističke policije i vatrogasci, koji koriste i dron za pregled oštećenja.

Domar: „Pravo je čudo što sam živ“

„Osećam se kao da sam čudom preživeo. Otići ću u San Đovani Rotondo da se pomolim Svetom Piju. Bio sam u zgradi. Oko 6.05 časova čuo sam urušavanje. Odmah je evakuisano osoblje za čišćenje i pozvan broj za hitne slučajeve 112. Potom su stigli vatrogasci i policija i obezbedili čitavo područje. Čuo sam snažan udar i video veliki oblak prašine. Uplašio sam se, ali najvažnije je da su svi uspeli da izađu“, rekao je Federico Rozo, domar suda u Bolcanu.