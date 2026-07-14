Ministar za evropske poslove i odbranu Irske Tomas Birn izjavio je da je današnji dan "istorijski za proširenje EU", navodeći da je održan najveći broj pristupnih konferencija u jednom danu od 2002. godine.

On je naveo da je zajedno sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos i vršiocem dužnosti premijera Moldavije Eugenom Osmokeskuom predsedavao trećom pristupnom konferencijom sa Moldavijom, kojom se obeležava nastavak napretka te zemlje na evropskom putu.

"U junu smo otvorili Klaster 1, a danas je Savet Evropske unije obezbedio otvaranje Klastera 6 o spoljnim odnosima sa Moldavijom. To je zaista značajan napredak", rekao je Birn na konferenciji za medije.

On je ocenio da je Moldavija više puta pokazala stratešku usklađenost sa Evropskom unijom i njenim vrednostima.

Vršilac dužnosti premijera Moldavije Eugen Osmokesku ocenio je da otvaranje pregovora u okviru Klastera 6 predstavlja važan korak kojim se njegova zemlja približava Evropskoj uniji.

"Želim da zahvalim irskom predsedavanju Savetu Evropske unije, Evropskoj komisiji i svim državama članicama na današnjoj diskusiji i kontinuiranom poverenju u evropsku budućnost Moldavije", rekao je Osmokesku.

Osmokesku je ocenio da otvaranje Klastera 6 odražava "odlučan, suveren i nepovratan geopolitički izbor" Moldavije i njenih građana.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je da je današnji dan "super utorak za proširenje EU", navodeći da se održavaju četiri pristupne konferencije sa Moldavijom, Ukrajinom, Crnom Gorom i Albanijom, što se nije dogodilo od 2002. godine.

"Samo 14 dana nakon početka irskog predsedavanja Savetu EU, ovo pokazuje veliki zamah", rekla je Kos.

Ona je navela da je Moldavija deo bezbednosne arhitekture evropskog kontinenta i da napori te zemlje u očuvanju teritorijalnog integriteta predstavljaju važan doprinos evropskoj stabilnosti.

Kos je naglasila da Klaster 6 nije jednostavan, već da je od ključnog značaja jer govori o tome kako EU nastupa u svetu, štiti zajedničke vrednosti i interese, promoviše trgovinu zasnovanu na pravilima i jača kolektivnu bezbednost.

Klaster 6 "Spoljni odnosi" obuhvata dva pregovaračka poglavlja, Poglavlje 30 - Spoljni odnosi i Poglavlje 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika.

Poglavlje 30 - "Spoljni odnosi" odnosi se na zajedničku trgovinsku politiku Evropske unije, humanitarnu pomoć i razvojnu saradnju, a podrazumeva usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti trgovine, međunarodnim obavezama i relevantnim spoljnopolitičkim stavovima.

Poglavlje 31 - "Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika" obuhvata zajedničku spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku Evropske unije, uključujući usklađivanje sa spoljnopolitičkim stavovima EU, političkim deklaracijama, sankcijama i drugim restriktivnim merama.

Pregovaračka poglavlja u pristupnim pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji podeljena su u šest klastera- Klaster 1- osnove, Klaster 2- unutrašnje tržište, Klaster 3- konkurentnost i inkluzivni rast, Klaster 4- zelena agenda i održiva povezanost, Klaster 5 - resursi, poljoprivreda i kohezija i Klaster 6- Spoljni odnosi.