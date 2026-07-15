Britanija se priprema za promenu na čelu vlade nakon što je premijer Kir Starmer održao oproštajni govor u parlamentu i potvrdio da završava svoju političku karijeru.

Starmer je ocenio da njegov mandat ostavlja Veliku Britaniju u boljem stanju nego kada je preuzeo vlast, ističući ekonomske rezultate, unapređenje nacionalne bezbednosti i jačanje međunarodnog položaja zemlje.

"Ovo je kraj mog političkog puta"

U obraćanju poslanicima Starmer se osvrnuo na težak period kroz koji je prošla Laburistička partija nakon izbornog poraza 2019. godine.

– Izgubili smo izbore 2019. godine, što je umalo slomilo našu stranku. Bio je to najgori rezultat od 1935. godine, a utvrđeno je da je stranka bila institucionalno antisemitska. Preuzeo sam našu stranku, promenio je, obećao da ću iskoreniti antisemitizam i to sam uradio. Okrenuo sam stranku prema zemlji i osvojili smo ubedljivu pobedu Laburista na opštim izborima – rekao je Starmer.

Na kraju govora poručio je:

– Ovo je kraj mog političkog puta. Britaniju ostavljam u boljem stanju nego što sam je zatekao.

On je zahvalio saradnicima, kolegama i građanima, naglasivši da su upravo oni bili razlog zbog kojeg je ušao u politiku.

Prisustne nasmejao pričom o TikToku

Tokom obraćanja Starmer se prisetio i situacije koja je postala viralna na društvenim mrežama.

Ispričao je da ga je tokom posete jednoj osnovnoj školi osmogodišnji učenik nagovorio da izvede popularni TikTok pokret "six-seven", nakon čega se uključio ceo razred.

– Kada sam odlazio, direktorka škole mi je rekla da je to protiv školskih pravila. Samo sam odgovorio: "Nisam ja počeo" – rekao je Starmer, izazvavši smeh u parlamentu.

Endi Bernam preuzima vladu

Na mesto premijera dolazi Endi Bernam, bivši gradonačelnik Mančestera, koji će zvanično preuzeti dužnost 20. jula nakon sastanka sa kraljem Čarlsom III.

Bernam je obezbedio snažnu podršku poslanika Laburističke partije, a očekuje se da će u Dauning strit doneti novu političku strategiju i prioritete.