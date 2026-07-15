Zelenski je ocenio da dokument predstavlja „istorijski korak“ u odnosima Ukrajine i EU.

"Učinili smo mnogo na integraciji odbrambenih kapaciteta i proizvodnje sa evropskim partnerima. Sada je potpuno jasno da su ukrajinska vojska i ukrajinska odbrambena industrija deo zaštite cele Evrope", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

On je naveo da je potpisani dokument prvi korak ka velikom odbrambenom sporazumu između Kijeva i Brisela, poznatom kao "Drone Deal", koji bi trebalo da omogući dalju saradnju u oblasti bespilotnih sistema i odbrambene industrije.

Zelenski je dodao da Ukrajina očekuje i finansijsku podršku Evropske unije za program protivbalističke odbrane pokrenut 13. jula u Francuskoj.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen doputovala je danas u Kijev, što je njen 11. dolazak u Ukrajinu od početka ruske invazije.