Upravo to dogodilo se Džordžiji, koja je, sređujući očevu garderobu nekoliko meseci nakon njegove smrti, naišla na predmet koji ju je potpuno zatekao.

Kako je ispričala za strane medije, njen otac bio je tih, snažan čovek koji nije mnogo govorio o sebi. Pred kraj života pokušavao je da raščisti stvari koje je godinama čuvao, ali u tome nije uspeo. Nakon njegove smrti, Džordžija je odlučila da završi ono što je on započeo i pregleda stari orman.

Dok je prebirala po odeći, primetila je predmet pažljivo umotan u peškir. Kada ga je odmotala, ostala je bez reči. Pred njom se nalazio bogato ukrašen tradicionalni bodež – džambija, kakav se vekovima nosi u Jemenu i pojedinim delovima Bliskog istoka.

Na prvi pogled pomislila je da je u pitanju običan suvenir, ali je ubrzo, istražujući na internetu, otkrila da bodež sa srebrnom drškom i koricama najverovatnije potiče iz 19. veka i da predstavlja vredan primerak tradicionalnog oružja.

Njen otac kupio ga je početkom devedesetih godina, dok je gotovo godinu dana radio u Saudijskoj Arabiji na projektu u naftnoj i gasnoj industriji. Tada joj je govorio da je bodež veoma star, ali nikada nije ispričao celu priču o tome kako je dospeo u njegove ruke.

Kasnije se prisetila njegovih reči da mu je bodež prodao čovek koji je tvrdio da se generacijama prenosio u njegovoj porodici, ali da je zbog finansijskih problema bio primoran da ga proda.

Korisnici interneta objasnili su da džambija nije samo oružje, već važan deo kulturnog identiteta u Jemenu. Tradicionalno je nose muškarci, a izgled drške često ukazuje na društveni status vlasnika. Najcenjeniji primerci izrađivani su od skupocenih materijala poput slonovače, dok srebrni ukrasi dodatno povećavaju njihovu istorijsku vrednost.

Džordžija se setila da joj je otac jednom davno pokazao bodež, ali njena majka nije želela da tako opasan predmet stoji u kući. Zato ga je pažljivo spakovao i sakrio u orman, gde je ostao više od tri decenije.

Iako ne zna koliku vrednost ovaj bodež danas ima, kaže da ga nikada neće prodati. Za nju on nije kolekcionarski predmet, već dragocena uspomena na oca i deo porodične priče koju želi da sačuva i jednog dana prenese budućim generacijama.