Dugotrajne nesuglasice u vrhu Evropske unije izbile su na površinu tokom sastanka ministara spoljnih poslova u Briselu, gde se raspravlja o mogućim ograničenjima trgovine sa izraelskim naseljima na okupiranim teritorijama.

Kako prenosi Euractiv, mesecima traje sukob između Evropske komisije, koju predvodi Ursula fon der Lajen, i Evropske službe za spoljne poslove (EEAS), na čijem je čelu Kaja Kalas.

Spor oko spoljne politike EU

Prema navodima portala, dve institucije ne spore se samo oko trgovinskih mera prema Izraelu, već i oko toga ko ima glavnu ulogu u vođenju spoljne politike Evropske unije.

Francuska, Španija, Belgija, Švedska, Irska i Holandija zalažu se za zabranu trgovine sa izraelskim naseljima, navodeći da bi EU na taj način uskladila svoju politiku sa međunarodnim pravom.

"Nismo imali srdačnu saradnju"

Kaja Kalas je, prema pisanju Euractiva, optužila pojedine zvaničnike Evropske komisije da usporavaju pravnu analizu koju su države članice zatražile još u aprilu.

Jedan visoki diplomata EU rekao je za Euractiv:

- Ne mislim da smo imali srdačnu saradnju sa Komisijom po ovom pitanju.

Tri opcije na stolu

Evropska komisija nije predložila jedinstveno rešenje, već je državama članicama predstavila tri moguće opcije:

stroži sistem izdavanja dozvola,

veoma visoke carine,

potpunu zabranu trgovine.

Zašto je nastao sukob

Ključno neslaganje odnosi se na način donošenja odluke.

Jedna grupa država smatra da je reč o trgovinskoj meri za koju je dovoljna kvalifikovana većina.

Evropska komisija, međutim, smatra da je to spoljnopolitičko pitanje, zbog čega bi bila potrebna jednoglasna saglasnost svih 27 država članica.

To bi omogućilo bilo kojoj članici da blokira odluku.

Šta sledi

Ministri spoljnih poslova EU neće ponovo formalno zasedati pre 12. oktobra, dok će Izrael parlamentarne izbore održati 27. oktobra.

Prema oceni Euractiva, malo je verovatno da će evropske institucije pre izraelskih izbora donositi odluke koje bi dodatno podigle političke tenzije.

Izvor: Euractiv