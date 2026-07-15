Policija u Drezdenu pucala je jutros na naoružanog muškarca (41) koji se pojavio ispred supermarketa "Neto" u gradskoj četvrti Fridrihštat, javljaju nemački mediji. Policija je oko 8.20 časova dobila dojavu da se ispred prodavnice nalazi naoružani muškarac, koga su primetili ljudi i pozvali hitne službe, prenosi "Bild".

U Drezden su odmah upućene specijalne jedinice za intervencije u situacijama opasnim po život (LebEL). Prema navodima policije, pripadnici snaga bezbednosti su na licu mesta ugledali muškarca "sa nekom vrstom muškete u ruci", iz koje je ubrzo pucao na policajce.

Nakon toga je više policajaca upotrebilo službeno oružje i ranilo muškarca, izjavio je portparol policije. Prema njegovim rečima, 41-godišnji Turčin potom je uzviknuo "Alahu akbar", a zatim se, nakon što je očigledno pogođen, na zemlji pojavila lokva krvi. Policajci su savladali naoružanog muškarca i potom ga prevezli u bolnicu.

Protiv njega je pokrenuta istraga zbog pretnji i kršenja zakona o oružju. Policija je saopštila da se sada ispituje koliko je policajaca pucalo na njega i da li je intervencija bila opravdana. Takođe treba istražiti da li je oružje koje je muškarac imao bilo funkcionalno i da li je posedovao prave metke.

Prostor oko supermarketa je ograđen, a za sada se ne zna da li je muškarac prethodno nameravao da kupuje u supermarketu "Neto" ili je imao problematičan odnos sa zaposlenima. Policija je saopštila da trenutno više ne postoji opasnost po stanovništvo.