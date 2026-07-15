"Veoma važna tri sastanka - bilaterale i posebno sastanak sa Fon der Lajen".

"Zelenski je još jednom potrvdio da poštuje teritorijalni integritet Srbije, i zahvalni smo na tome," rekao je Vučić.

"Spremani smo da uradimo brzu saobraćajnicu da se spojimo sa Rumunijom."

"Važno je da smo s Nikušorom Danom pričali o Đerdapu 3. To je ogromna investicija koja u mnogome menja našu budućnost. Razgovarali smo i o energetskom povezivanju s Rumunijom. Razgovarali smo o daljem energetskom povezivanju Srbije i Rumunije. Izgradnje gasnog i naftnog interkonektora, verujem da će Nikušor Dan posetiti Srbiju."

"Razgovarali smo kako da preko Rumunije i Moldavije idemo dalje prema Ukrajini. Za to su potrebna evropska sredstva, zamolio sam to i pred Ursulom. Tako bismo spojili to istočno krilo, Zapadni Balkan, sa Italijom."

"Razgovarao sam sa predsednikom Zelenskim o svim važnim pitanjima. Međusobno smo izrazili zahvalnost o međusobnom integritetu. Verujem da mnogo možemo da saznamo o onome što su sa železnicama radili u poslednjih više meseci."

"Nadam se da je moguće da u nekom doglednom roku ugostimo i predsednika Ukrajine."

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Kijevu, gde je prisustvovao samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina.

Na samitu učestvuju predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i onlajn Grčke, dok Priština nije pozvana na samit.

"Otvoreni smo i prema drugima u svetu. Za mene bi to bio dokaz onoga o čemu sam govorio, da zasluge nisu jedino merilo. To se potvrdilo daje floskula, jer je i EK potvrdila da smo sve ispunili. Rekla najveće zamlje EU. Sve najveće zemlje EU. Tako da ne treba da zbog toga očajavamo, ništa to neće Srbiji ni doneti ni odneti, nastavljamo da radimo, važno je da gradimo dobre odnose sa svima."

"Što se tiče deklaracije ja sam jedini koji nije potpisao. Pogeldajte tekst i biće vam sve jasno."

"Niko ne želi da izgubi volan. Ne zaboravite da zbog ideje Balkan balkanskim narodima mnogi su Srbi ili zatočeni ili ubijeni. Nikada narodima Balkana nije dozvoljeno da sami upravljaju Balkanom."

"Što se tiče šta je realnost, nisam siguran da je tako ružičastva kako je vidi Edi Rama što se južne srpske pokrajine tiče. Ja se samo nadam da ćemo stvari da rešavamo mirnim putem, kompromisom, dijalogom, to je za nas najvažnije."

"Ja nisam išao na to, pošto smo mi vojno neutralna zemlja. Oduševljenje svih ukrajinskim dronovima i vojnom snagom je primetno ovde kod svih. Mi moramo da gledamo kako da čuvamo svoju zemlju."

"Podsetiću vas, baš ti iz CRTE su govorili da ti studenti imaju 70 posto podrške. Gde im je nestala ta podrška? Zapamtite to istraživanje, videćete koliko je tačno. Oni to objavljuju da bi pomogli ideju rušenja ustavnog poretka. Oni pogrešno veruju da će time nekoga da ubede da za nekoga glasa. Realnost je na njihovu žalost surova i veoma drugačija. Nama ovo govori o propagandističkom delovanju CRTE. Da ljudi znaju da su to oni koji propagiraju i nasilje i loše vrednosti u našoj zemlji."