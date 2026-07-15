Ukrajinske snage saopštile su da je jedna od njihovih jedinica bespilotnih sistema oborila ruski jurišni helikopter Mi-28 "Noćni lovac" dok je bio u vazduhu iznad Belgorodske oblasti Rusije.

Prema navodima komandanta ukrajinskih Snaga bespilotnih sistema, majora Roberta "Mađara" Brovdija, helikopter je pogođen 15. jula oko 10 časova u blizini sela Vjazovoje.

Brovdi je na svom zvaničnom Telegram kanalu objavio snimak za koji tvrdi da prikazuje pad letelice, uz kratku poruku:

- Mi-28 "Noćni lovac" na zemlji.

Ukrajinska strana nije saopštila koji je tip drona korišćen u napadu, niti je iznela informacije o sudbini posade ili stepenu oštećenja helikoptera.

Sa druge strane, rusko Ministarstvo odbrane do objavljivanja ove vesti nije komentarisalo tvrdnje o obaranju letelice, pa navodi ukrajinske strane za sada nisu nezavisno potvrđeni.

Jedan od glavnih ruskih jurišnih helikoptera

Mi-28 "Noćni lovac" jedan je od najvažnijih ruskih borbenih helikoptera. Namenjen je uništavanju oklopnih vozila, kopnenih ciljeva i niskoletećih vazdušnih meta.

Naoružan je automatskim topom kalibra 30 milimetara, protivtenkovskim vođenim raketama i drugim vrstama naoružanja, a od početka rata intenzivno ga koriste ruske oružane snage u Ukrajini.

Vest o navodnom obaranju dolazi nekoliko meseci nakon što su i ruski vojni zvaničnici upozorili da bespilotne letelice predstavljaju sve ozbiljniju pretnju vojnim helikopterima.