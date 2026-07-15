Merc je naveo da je koncept naišao na pomešan prijem u Ukrajini zbog domaćih političkih razloga, ali da su tu ideju drugi lideri EU dobro prihvatili.

"Već 13 godina nismo primili nijednu novu članicu u EU. Iako smo čitavom nizu zemalja u Evropi obećali pristupanje Evropskoj uniji", rekao je Merc.

Ocenio je da EU ili mora da povuče ta obećanja i da kaže da je nemoguće da bilo ko pristupi, što bi, kako je rekao "bilo najgore rešenje za sve" ili da ide napred i ostvari neki, bilo kakav napredak "korak po korak“.

"Možete to nazvati i drugačije, ali ako izgubimo kredibiletetgubimo više od toga. Gubimo te zemlje, a geopolitički gledano, to bi bila najgora stvar koja bi mogla da se dogodi nama Evropljanima", rekao je Merc.

On je potvrdio da je proces pristupanja EU "komplikovan" i da možda neće moći da napreduje onoliko brzo koliko neki žele, ali je istakao da je odlučan da EU ostane kredibilna sa svojim obećanjima o članstvu.

Merc je predlog u vidu non-pejpera uputio liderima Evropske unije 18. maja, a javnost je o njemu saznala tri dana kasnije.

Predlog podrazumeva ubrzanu integraciju i uvođenje prelaznih statusa za kandidate pred punopravno članstvo.

Za Zapadni Balkan i Moldaviju predlog predviđa status posmatrača u telima EU i privilegovan pristup jedinstvenom evropskom tržištu i institucijama i pre formalnog članstva, a za Ukrajinu status pridruženog člana, koji bi joj omogućio učešće na sastancima EU i otvaranje pregovaračkih poglavlja, ali bez prava glasa.