Kako se navodi u saopštenju objavljenom na platformi X, napadi, koji su trajali oko 90 minuta, imali su za cilj da dodatno oslabe sposobnost Irana da napada komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

CENTCOM je saopštio da su precizno navođena ubojna sredstva upotrebljena protiv sistema obalske odbrane, skladišta i lansirnih položaja krstarećih raketa na ostrvu Veliki Tunb, čime je dodatno umanjena sposobnost Irana da ugrožava trgovački pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

Iranske vojne strukture poručile su ranije danas da će nastaviti operacije odmazde protiv američkih snaga i ponovile stav da će Ormuski moreuz ostati zatvoren "do kraja američkih zlih dela".

Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport nafte, nalazi se u središtu pojačanih tenzija između Vašingtona i Teherana zbog pitanja slobode plovidbe tim prolazom.

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