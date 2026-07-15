Penzionisani pukovnik američke vojske i nekadašnji savetnik Pentagona Daglas Mekgregor ocenio je da je najveća greška američke spoljne politike sistematsko potcenjivanje Rusije i ignorisanje njenih bezbednosnih interesa.

Govoreći u intervjuu kod Glena Dizena, Mekgregor je upozorio da Vašington godinama veruje kako Moskva neće odgovoriti na sve jače pritiske, što smatra izuzetno opasnom zabludom.

"Kao da izazivate kobru"

Američki pukovnik svoju procenu ilustrovao je upečatljivim poređenjem.

"To je kao kada neprekidno bockate kobru. Kobra stoji i ne reaguje, a vi mislite da nikada neće napasti. Na kraju vas kobra ujede i vi umirete. To je pravac u kojem se krećemo i ono što sami izazivamo."

Prema njegovim rečima, upravo ovakav pristup danas dominira u američkoj politici prema Rusiji.

"Era američke hegemonije je završena"

Mekgregor smatra da zapadne elite i dalje razmišljaju kao da je Hladni rat tek završen i da Moskva mora da prihvati svaku odluku Vašingtona.

Kako navodi, priznavanje ruskih bezbednosnih interesa za američke političare značilo bi priznanje da više ne postoji apsolutna američka dominacija u svetu, zbog čega takvu mogućnost odbijaju.

Lavrovljevo upozorenje shvata veoma ozbiljno

Posebno je izdvojio izjave ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, kojeg opisuje kao jednog od najiskusnijih diplomata današnjice.

Mekgregor smatra da bi upozorenja iz Moskve morala da budu signal za hitne pregovore, a ne za nastavak eskalacije odnosa između dve nuklearne sile.

"Zapad nije spreman za veliki rat"

On tvrdi da ni Sjedinjene Države ni evropske članice NATO trenutno nisu spremne za direktan vojni sukob sa Rusijom.

Prema njegovoj proceni, evropske vojske imaju ozbiljna ograničenja, dok su američki vojni kapaciteti istovremeno opterećeni krizom na Bliskom istoku, zbog čega bi svaki novi veliki sukob predstavljao ogroman rizik.

Upozorenje koje odjekuje

Na kraju razgovora Mekgregor je poručio da nastavak politike stalnog pritiska i provokacija prema Moskvi može imati posledice koje više neće biti moguće kontrolisati.

Po njegovoj oceni, ignorisanje upozorenja i nastavak konfrontacije predstavlja kurs koji svet približava još većoj međunarodnoj krizi.